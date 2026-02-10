ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

BMW Mの新施設AREA M、革新的ドリフト競技「Games of Drift」導入…『Ｍ2』で腕を競う

BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う
  • BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う
  • BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う
  • BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う
  • BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う

BMW Mは、AREA Mの新たなパフォーマンス体験を開始すると発表した。新たにメミンゲンが拠点に加わり、既存のマイザッハと共に多様な体験を提供する。

【画像】BMW Mの新施設AREA Mがドリフト競技「Games of Drift」導入。『Ｍ2』で腕を競う

新たに刷新されたウェブサイトには体験検索機能が導入され、ファンや新規来場者が簡単に目的のプログラムを探せる。ゲーミフィケーションを取り入れた新体験「Games of Drift」はメミンゲン限定で、特別改造された『M2クーペ』を使用して、精度や技術を競い合う。

参加者はウェブ上のライブスコアボードで順位を確認でき、上位9名は10月17日の決勝に進出し、レッドブル ドリフトブラザーズが審査・監督する。AREA Mは伝統的なドライバー教習を超え、BMW Mのブランド精神を表現する多次元空間へと進化。所有者やパフォーマンス志向のユーザー、新しい顧客層を迎え入れる。

メミンゲン拠点はウェットスキッドパッドやドリフトサークル、ダイナミックエリア、ハンドリングおよびスラロームゾーンを備え、コミュニティの交流も促進するラウンジや会議室、充実したケータリングを提供。新たに冬季、トラック、スリル、カスタム、コントロールの5カテゴリーに整理された体験は、5段階のレベル分けで利用者に合わせて選択可能。特にスウェーデンのアルイェプログで行われる「Mアイスプロエクスペリエンス」やオーストリアのゼルデンで女性向けに展開される「Mスノーアクティブ」など、多様なニーズに応えるプログラムも展開される。

BMW M2は、競技向けにステアリングアングル拡大やロック可能な後輪、専用ソフトウェアを導入したリアアクスルデフを搭載し、再現性の高いドリフトが可能となった。参加者の技術と集中力を試す課題が用意され、上位陣には賞品が用意される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW M

BMW 2シリーズ

BMW

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES