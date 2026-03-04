ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

横浜ゴム、BMW M Motorsportの公式タイヤサプライヤーに…ニュル24時間レース参戦へ

BMW M4 GT3 EVO
  • BMW M4 GT3 EVO
  • BMW M4 GT3 EVO
  • BMW M4 GT3 EVO

横浜ゴムは、「BMW M Motorsport」とオフィシャルタイヤサプライヤー契約を締結したと発表した。2026年シーズンの「ニュルブルクリンク24時間レース」および「ニュルブルクリンク耐久シリーズ(NLS)」に同チームと共に参戦する。

【画像全3枚】

横浜ゴムと「BMW M Motorsport」は、ニュル24時間レースにおいて1980年から1990年にかけて2度の総合優勝を果たしている。約40年ぶりに再びタッグを組み、今シーズンは最高峰のSP9クラスに「BMW M4 GT3 EVO」で参戦。横浜ゴムは「ADVAN(アドバン)」レーシングタイヤを供給し、総合優勝を目指す。

今シーズンのニュル24時間レースおよびNLSにおいて、横浜ゴムは「BMW M Motorsport」に加えて複数の有力なチームへタイヤを供給し総合優勝を狙う。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026(YX2026)」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR(ジオランダー)」、「ウィンタータイヤ」、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

その中で、モータースポーツ活動を「ADVAN」「GEOLANDAR」のブランド価値向上の場と位置付け、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルでの多岐にわたるモータースポーツ競技に参戦している。

参戦チームはSchubert Motorsportで、クラスはSP9、車両はBMW M4 GT3 EVOを使用。タイヤはドライ用にADVAN A005(フロント300/680R18、リア330/710R18)、ウェット用にADVAN A006(フロント300/680R18、リア320/710R18)を装着する。

2026年の参戦スケジュールは、3月14日のNLS第1戦を皮切りに、5月14日から17日にかけてニュルブルクリンク24時間レースが開催される。最終戦のNLS第10戦は10月10日に予定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

BMW M

BMW

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES