横浜ゴム、BMW M Motorsportの公式タイヤサプライヤーに…ニュル24時間レース参戦へ

横浜ゴムは、「BMW M Motorsport」とオフィシャルタイヤサプライヤー契約を締結したと発表した。2026年シーズンの「ニュルブルクリンク24時間レース」および「ニュルブルクリンク耐久シリーズ(NLS)」に同チームと共に参戦する。

【画像全3枚】

横浜ゴムと「BMW M Motorsport」は、ニュル24時間レースにおいて1980年から1990年にかけて2度の総合優勝を果たしている。約40年ぶりに再びタッグを組み、今シーズンは最高峰のSP9クラスに「BMW M4 GT3 EVO」で参戦。横浜ゴムは「ADVAN(アドバン)」レーシングタイヤを供給し、総合優勝を目指す。

今シーズンのニュル24時間レースおよびNLSにおいて、横浜ゴムは「BMW M Motorsport」に加えて複数の有力なチームへタイヤを供給し総合優勝を狙う。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026(YX2026)」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR(ジオランダー)」、「ウィンタータイヤ」、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

その中で、モータースポーツ活動を「ADVAN」「GEOLANDAR」のブランド価値向上の場と位置付け、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルでの多岐にわたるモータースポーツ競技に参戦している。

参戦チームはSchubert Motorsportで、クラスはSP9、車両はBMW M4 GT3 EVOを使用。タイヤはドライ用にADVAN A005(フロント300/680R18、リア330/710R18)、ウェット用にADVAN A006(フロント300/680R18、リア320/710R18)を装着する。

2026年の参戦スケジュールは、3月14日のNLS第1戦を皮切りに、5月14日から17日にかけてニュルブルクリンク24時間レースが開催される。最終戦のNLS第10戦は10月10日に予定されている。