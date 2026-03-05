ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「とうとうリアルに！」ゲームから現実になったVW『ゴルフGTI ロードスター』にSNSでは驚きの声

VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター
  • VW ゴルフGTI ロードスター

フォルクスワーゲンは『ゴルフGTI』の誕生50周年を記念して『ゴルフGTIロードスター』を公開した。これに対しSNS上では「とうとうリアルに」「カッコいい！」など、高評価の声が多く集まっている。

【画像】現実になったVW『ゴルフGTIロードスター』

このモデルは、2014年にフォルクスワーゲンが「グランツーリスモ」のために製作した『GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ』を実車化したもの。フォルクスワーゲンが培ってきた「GTI」のDNAを受け継ぐスーパーカーとしてデザインされた。ボディカラーは実車化に伴い赤から黒に変更されている。

VW ゴルフGTI ロードスターVW ゴルフGTI ロードスター

そのデザインはGTIの栄光の歴史から成り立っている。あちこちに散りばめられた歴代GTIのデザイン要素は、このクルマのパフォーマンスの象徴。加えて個々のパーツが発する未来的なテイストも、このロードスターのドライビングの高揚感を視覚的に表している。低くカットされたウィンドスクリーンなどがその代表例だ。

心臓部に収まるのは3リットルツインターボのVR6 TSIエンジン。最高出力は510ps、最大トルクは665Nm（67.8kgm）。7速のデュアルクラッチトランスミッションは、専用にプログラミングされているという。

ボディ前後には、空力的に最適化されたスポイラーを装着。リアフェイスに統合されたディフューザーはダウンフォースを生み、4つのタイヤの接地荷重を引き上げる。装着タイヤは20インチでフロントが235/35、リアが275/30。「GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ」はこの前後輪にパワーを伝える4WDだ。前後ブレーキにはベンチレーテッド・セラミックディスク。直径はリアが356mm、フロントは380mmとなっている。

VW ゴルフGTI ロードスターVW ゴルフGTI ロードスター

これに対しX（旧Twitter）上では、「とうとうリアルに」「めっちゃ懐かしい」など、グランツーリスモファンを中心に驚きの声が寄せられている。

また、「めっちゃカッコいい」「クーペ版もやってくれないかな」「ゴルフのイメージから想像できなかった」など、多くの賞賛の声も見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ゴルフ（Golf）

VW コンセプトカー

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

グランツーリスモ

オープンカー

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES