「とうとうリアルに！」ゲームから現実になったVW『ゴルフGTI ロードスター』にSNSでは驚きの声

フォルクスワーゲンは『ゴルフGTI』の誕生50周年を記念して『ゴルフGTIロードスター』を公開した。これに対しSNS上では「とうとうリアルに」「カッコいい！」など、高評価の声が多く集まっている。

【画像】現実になったVW『ゴルフGTIロードスター』

このモデルは、2014年にフォルクスワーゲンが「グランツーリスモ」のために製作した『GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ』を実車化したもの。フォルクスワーゲンが培ってきた「GTI」のDNAを受け継ぐスーパーカーとしてデザインされた。ボディカラーは実車化に伴い赤から黒に変更されている。

VW ゴルフGTI ロードスター

そのデザインはGTIの栄光の歴史から成り立っている。あちこちに散りばめられた歴代GTIのデザイン要素は、このクルマのパフォーマンスの象徴。加えて個々のパーツが発する未来的なテイストも、このロードスターのドライビングの高揚感を視覚的に表している。低くカットされたウィンドスクリーンなどがその代表例だ。

心臓部に収まるのは3リットルツインターボのVR6 TSIエンジン。最高出力は510ps、最大トルクは665Nm（67.8kgm）。7速のデュアルクラッチトランスミッションは、専用にプログラミングされているという。

ボディ前後には、空力的に最適化されたスポイラーを装着。リアフェイスに統合されたディフューザーはダウンフォースを生み、4つのタイヤの接地荷重を引き上げる。装着タイヤは20インチでフロントが235/35、リアが275/30。「GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ」はこの前後輪にパワーを伝える4WDだ。前後ブレーキにはベンチレーテッド・セラミックディスク。直径はリアが356mm、フロントは380mmとなっている。

VW ゴルフGTI ロードスター

これに対しX（旧Twitter）上では、「とうとうリアルに」「めっちゃ懐かしい」など、グランツーリスモファンを中心に驚きの声が寄せられている。

また、「めっちゃカッコいい」「クーペ版もやってくれないかな」「ゴルフのイメージから想像できなかった」など、多くの賞賛の声も見られた。