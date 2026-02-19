ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「本家より本家っぽい」80年代のポルシェ『911カブリオレ』を最新技術で現代に、限定75台生産に「あがりの一台」とSNSで話題に

Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer

米カリフォルニアに本拠を置くシンガー・ヴィークル・デザインが最新の「レストモッド」サービスを発表。1980年代の『911カレラ カブリオレ』を最新技術で蘇らせる。SNSでは「ワイドボディのカブリオレはズルい」など話題になっている。

【画像】Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer

最新サービスの名は「Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer」。1980年代の希少なワイドボディ仕様911カレラ カブリオレに着想を得て、高次元の走行性能とオープンルーフならではの開放感を追求した。シンガーによってリイマジンされたポルシェ911カレラ カブリオレは、75台の限定生産となる。

Type 964のエンジンをベースに生まれ変わった最高出力420馬力のフラットシックスは、4.0リットル、4バルブシリンダー、可変バルブタイミング、水冷シリンダーヘッド、空冷シリンダー、6速のマニュアルギアボックス、電動ファン新開発のチタンエキゾーストシステムを備える。

Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by SingerPorsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer

1980年代のターボルックにインスピレーションを得たカーボンファイバー製カブリオレのボディスタイルは、ワイドなフロントおよびリアボディを特徴とし、新開発の軽量「Zパターン」折りたたみ式ルーフ機構により、容易な操作と、洗練されたシルエットを実現した。ディープフロントスポイラーは車両前部における冷却とエアフローを最適化し、リアフェンダーのリーディングエッジにあるインテークは冷却空気をエンジンコンパートメントへ導く。

当時の911カレラ カブリオレは、有名なホエールテール・リアウィングの有無を選択できたが、シンガーのレストアサービスも同様の選択肢を用意した。固定式ウィングまたは速度作動式ウィングは、高速走行時の安定性のため、車両後部を流れるエアフローを管理している。

また、ボッシュと共同開発した最新世代のABSにより、トラクションコントロール、エレクトロニックスタビリティコントロールに加え、選択可能な5つのドライブモード（ロード、スポーツ、トラック、オフロード、ウェザー）、後輪駆動、電子制御ダンピング機能を備えた4ウェイリモート調整式ダンパーを組み合わせた。

Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by SingerPorsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer

X（旧Twitter）では、「6速MTで420馬力のNAフラットシックス、しかもチタンマフラー…ロマンの塊」「音を直で浴びれるフラット6はヤバい」「ワイドボディのカブリオレはズルい」「ワイドボディでカブリオレはあがりの一台すぎる」など、空冷エンジンのサウンドに期待や興奮を隠せないコメントや、その魅力的なスタイリングへの称賛する声が上がっている。

「レストモッドの頂点」「本家より本家っぽい」など称賛の声が相次いでいる。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

オープンカー

ヒストリックカー、クラシックカー

トピック

口コミ記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES