世界16台限りのベントレー、『バトゥール・コンバーチブル』の4号車が完成…3Dプリント製プラチナ初採用

ベントレー『バトゥール・コンバーチブル』の4号車
ベントレーのビスポーク部門のマリナーが、『バトゥール・コンバーチブル』の4号車を完成させた。これまでで最も高度にキュレーションされたバトゥール・コンバーチブルとなる。

新オーナーのソニア・ブレスロー氏にとって、コーチビルトのベントレーを製作するのは今回が初めてではない。同氏のコレクションには、『ブロワー・コンティニュエーション・シリーズ』、『スピードシックス・コンティニュエーション・シリーズ』、そして現代のコーチビルト・ベントレーの第1号となる『バカラル』が含まれている。

ブレスロー氏は、色と素材の美しい調和を重視し、すべての細部を慎重に指定する。豪華なキュレーションを生み出すだけでなく、顧客に真にパーソナルな新しい要素を含めることができる点が、マリナーの能力と職人技を示している。

バトゥール・コンバーチブル4号車は、ラグジュアリーな美学に傾いた仕様となっている。顧客専用の色を使用したトライトーンデザインで、バトゥールの「エンドレス・ボンネット」デザインを強調する6mmのグロスシルバーの細いラインが特徴だ。

上部の色「ブレスロー・ブルー」は、ルーフキャンバスにカラーマッチングされており、ベントレー初のビスポークカラールーフを実現した。ルーフを格納すると、同じ美しい色のエアブリッジが現れる。外装の細部には、ボンネットのピンストライプ、ホイールとウィングミラーのアクセントカラー、研磨されたチタン製エキゾーストフィニッシャー、ブライトシルバーグリルが含まれる。

顧客にとって、コレクションを独自に識別可能にするのは、上品な個人的なタッチだ。キャビンに入ると、アニメーション化されたウェルカムランプが、41万5800個の微細なミラーを介して手書きスクリプトで彼女の名前を投影する。これは車内で最もパーソナライズされた機能の1つだ。

キャビン内部は、温かみのある秋の色合い、タン、キャラメル色、そしておなじみのライトブルーのアクセントカラーを組み合わせている。エアブリッジのユニークなビスポーク・ブレスロー・ブルーをキャビンに直接引き込んでいる。トノカバーのコントラストステッチは、シート、ヘッドレスト、インストルメントパネルまで内装全体に続いている。バトゥール火山(車名の由来)の輪郭さえも、深いパイルのフロアマットに繊細に刻まれている。

初期のベントレーからインスピレーションを得て、ブライトアルミニウムのエンジンスピン仕上げがキャビンファシアを完成させている。ベントレー・ローテーティング・ディスプレイには、3つのゲージにビスポークカラーの文字盤が含まれ、サテンブルーのベントレー時計の文字盤とマッチしている。

エンジンスピンファシアは、キャビン内の唯一の金属加工機能ではない。芸術性を加えるため、バトゥール・コンバーチブル4号車は、ベントレー初の3Dプリント製プラチナの採用を実現した。ステアリングホイールの上死点マーカーと各オルガンストップは、この貴金属で作られており、車の独占性と革新性を強調している。

高度にビスポークな性質にもかかわらず、バトゥール・コンバーチブルは、ベントレーの象徴的なW12エンジンの最も強力なバージョンを保持している。740馬力、手作業で組み立てられた6.0リットルツインターボチャージャー付きパワートレインは、マリナーのフラッグシップ・コーチビルト・シリーズにふさわしいグランドツーリング体験を可能にしている。

《森脇稔》

