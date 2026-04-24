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「英国王室が愛した名車」展、4月28日から開催…ヴァルカナイズ・ロンドン青山

「英国王室とベントレー」展
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  • ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店

ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE LONDON）青山の旗艦店で、英国王室に愛された名車を紹介する展示会が開かれる。

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BLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社は、直営店「ヴァルカナイズ・ロンドン」青山で、エリザベス2世女王生誕100周年を記念した特別イベントの第二弾として「英国王室が愛した名車」展を、2026年4月28日（火）から5月10日（日）までの期間限定で開催すると発表した。

展示では、英国王室に愛された「ベントレー」の車両を紹介するほか、エリザベス2世女王やチャールズ国王、ウィリアム皇太子&キャサリン妃夫妻など、王室メンバーが愛した「ベントレー」との関係を紐解く写真パネルを展示する。

また、ベントレー『コンチネンタル GTCスピード』が、青山店のザ・ステージ（エントランス）に初登場する。最上級グレードのコンバーチブルの魅力を店頭で体感できるという。

同店では、エリザベス2世女王生誕100周年を記念した特集「ヴァルカナイズ・マガジン」を無料配布する。

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山の所在地は、東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス 1-2F。営業時間は11:00 - 20:00、不定休だ。

《森脇稔》

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