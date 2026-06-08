ベントレー『フライングスパー』改良新型、シングルヘッドランプで表情変化…680馬力「S」も設定

ベントレーは、4ドアセダン『フライングスパー』の改良新型を欧州で発表した。

【画像】ベントレー『フライングスパー』改良新型

4ドアセダンとして、ラグジュアリーとスーパーカー級のパフォーマンスを融合させたという。ベントレーのV8プラグインハイブリッド（PHEV）パワートレインを採用し、クリーンでモダンなエクステリアを特徴とする。

ベントレー『フライングスパー』改良新型

1962年以来、ベントレーのセダンモデルで初めて、シングルフロントヘッドランプを採用した点が目を引く。フロント、サイド、リアのデザインも刷新し、ラジエーターグリルはフロントバンパー内に統合した。

リアは新設計のトランクリッドを採用し、リアランプやボディ同色のナンバープレートサラウンドと組み合わせている。仕上げとして新しい22インチホイールも設定し、アズールおよびSモデルでオプション選択が可能だ。

生産は2026年9月から、ベントレーの本拠地であるクルー工場で開始する予定である。市場への導入は2026年第4四半期初頭を見込む。

あわせて、スポーティな「S」モデルの復活も発表した。パフォーマンス・アクティブ・シャシーとハイパフォーマンス ハイブリッド パワートレインを搭載し、最高出力680PS、最大トルク930Nmを発揮する。これは従来のフライングスパー S比で約20%向上とされる。

Sモデルには電子制御リミテッドスリップデフ（eLSD）も装備する。シートスタイルは5種類に拡大し、完成までに12時間を要するハンドクラフトで仕立てるとしている。

ベントレー『フライングスパー』改良新型

また、マリナーによる「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」は、Naim for Mullinerオーディオシステムを搭載した特別仕様として、フライングスパーでも選択可能になった。