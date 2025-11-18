グラデーションカラーのベントレー、限定コレクション3台を発表…「オンブレ・バイ・マリナー」

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレーは、新しいオンブレ塗装技術を採用した限定コレクション「オンブレ・バイ・マリナー」を発表した。

このコレクションは、『コンチネンタルGT』、『コンチネンタルGTCスピード』、『フライングスパースピード』の3モデルで構成される。それぞれ異なるカラーグラデーションが施されており、一つの色から別の色へと滑らかに変化するオンブレ技術が特徴だ。

コンチネンタルGTCスピードは、サンバーストゴールドからオレンジフレームへのグラデーションで、モニュメントバレーやペインテッドデザートの風景からインスピレーションを得ている。コンチネンタルGTスピードは、トパーズからウィンザーブルーへの変化で、モントレー周辺の海岸道路と太平洋をイメージした。フライングスパースピードは、メタリックタングステンからオニキスへのフェードで、南カリフォルニアの夜空を表現している。

内装も外装のグラデーションに合わせて特別にカスタマイズされている。前席部分は車体前半の色に、後席部分は車体後半の色に合わせたレザーが使用され、シートパイピングやステッチングにもアクセントカラーが施されている。

オンブレ塗装は、英国クルーのベントレー工場で2名の高度な技術を持つ専門家によって手作業で施される。完成まで約60時間を要し、車体の中央部分のドア、サイドシル、ルーフ部分でグラデーション効果を実現している。

技術者は塗装の過程で各色の特性に応じて対応する必要があり、完璧な対称性を保ちながら複数の段階を経てオンブレ効果を達成する。その結果、肉眼では完璧に見える独特で美しい仕上がりとなる。

この「オンブレ・バイ・マリナー」塗装仕様は、現在世界の販売店ネットワークを通じて注文可能となっている。

