アウトバーンで大排気量車にも負けない！ 正規輸入された初の『ゴルフGTI』【懐かしのカーカタログ】

VW ゴルフGTI（日本・初代）当時のカタログ
初代VW『ゴルフ』の「GTI」が発表されたのが1976年のフランクフルトショーだった。その後、2世代目“ゴルフII”の世代になり、晴れて日本市場でも正規輸入が始まり導入されたのが、この2代目ゴルフGTI。

日本仕様の導入は1985年6月。当時ヤナセが用意した広報資料には「速度無制限のアウトバーンの追い越し車線を、高価な大型車や大排気量のスポーツカーとごして堂々と走行できるクルマ」と紹介がある。グランツーリスモとしての快適性、高い平均速度での安定性、実用車としての機能性、容易なメンテナンス性などが特徴に挙げられた。

ポイントのひとつがエンジンで、105ps／5500rpm、15.2kgm／3000rpmを発揮する1780ccの4気筒エンジンは、高性能ぶりと扱いやすさを両立させたもの。

サスペンションはGTI専用とし、ダンパー、スプリングを強化、リアのスタビライザーは20mm径のものが溶接で取り付けられた。リアアクスルはトラックコレクティングマウントを採用。6J×14インチホイールには60タイヤ（185／60R14 82H）を装着した。

外観では赤いフロントグリルの縁取りとブラックのVWサイン、フェンダーアーチモール、リアスポイラーツインエキゾーストなどを装着。インテリアには専用のストライプがらのシート、ゴルフボール型シフトノブを備えた。

さらに1987年には、性能をより高めたDOHC 16バルブ（125ps／5800rpm、17.1kgm／4250rpm）搭載の「GTI 16V」が登場した。

《島崎七生人》
島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

