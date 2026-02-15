「パルサー・ヨーロッパ」は新時代の小型車をめざした日産の決意表明だった【懐かしのカーカタログ】

初代『パルサー』が登場したのは1978年5月。それまでの、日産初のエンジン横置きFWD車として初代が登場した『チェリー』の後継車の位置づけのモデルだった。

【画像全13枚】

コピーに使われた「パルサー・ヨーロッパ」は、すでに小型車の主流だった、いわゆるFF・2ボックス市場に打って出る決意表明のようなもの。当時の広告では『ミニ』『アルファ スッド』『ゴルフ』『シトロエン GX』『ルノー 5』らを従えた写真が使われた。

日産 パルサー（初代・1978年）当時のカタログ

最初に登場したのは4ドア（“セダン”と呼ばれた）で、追って2ドアハッチバックとクーペが登場。さらに登場翌年には4ドアハッチバックを追加、その後、4ドアセダンはカタログから落とされている。

スタイリングは直線基調のスッキリとしたもの。クーペは先代に当たる「チェリー・クーペ」のイメージを受け継ぐリアのパノラマウインドゥを特徴とした。

日産 パルサー（初代・1978年）当時のカタログ

インテリアはFWD車らしくセンターコンソールを独立式とし、前席足元を広くとり、ハッチバックでは、多彩な使い方が可能なシートアレンジなども紹介している。

当初設定された搭載エンジンは1.4リットル（A14S）と1.2リットル（A12AS）で、1.4にはEGI仕様も設定された。1.4リットルには自動変速ギヤのニッサンスポーツマチックが組み合わせられた。

日産 パルサー（初代・1978年）当時のカタログ

1.4リットル（と1.2リットルの上位グレード）には、当時の5代目『スカイライン』同様の水平ゼロ指針メーターが採用された。サスペンションはリアがトレーリングアーム式の4輪独立式。