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ハーレーの新型は「自動車免許」で乗れる！…土曜ニュースランキング

ハーレーダビッドソンの2026年モデル
  • ハーレーダビッドソンの2026年モデル
  • ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル
  • ホンダが日本へ逆輸入するアキュラ インテグラ タイプS
  • 改善箇所
  • ユピテルの新レーザー&レーダー探知機『YK-2200』

3月6～12日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ハーレーダビッドソンが大阪・東京モーターサイクルショーに出展予定の新モデルが注目を集めました。

【画像】1位は「ハーレー」の新型情報…「自動車免許」で乗れるモデル

1位）「自動車免許で乗れる」新型ハーレー初公開へ、大阪・東京モーターサイクルショーでずらり最新17モデルを展示 | レスポンス（Response.jp）
https://response.jp/article/2026/03/07/408330.html

ハーレーダビッドソンジャパンは、3月20日から開催される「大阪モーターサイクルショー」、3月27日から開催される「東京モーターサイクルショー」に出展すると発表した。日本仕様の 2026年モデルを一斉展示する。

ブレイズの特定小型原付初の4輪モデルブレイズの特定小型原付初の4輪モデル

2位）ブレイズ、特定小型原付初の4輪モデルを今春発売へ…免許不要で最高速度20km/h | レスポンス（Response.jp）
https://response.jp/article/2026/03/06/408302.html

ブレイズは、2026年春ごろに特定小型原動機付自転車として初の4輪モデルとなる新商品を発表する。

ホンダが日本へ逆輸入するアキュラ インテグラ タイプSホンダが日本へ逆輸入するアキュラ インテグラ タイプS

3位）ホンダ、「左ハンドル」のまま北米産『インテグラ』『パスポート』を逆輸入へ［新聞ウォッチ］ | レスポンス（Response.jp）
https://response.jp/article/2026/03/06/408272.html

昭和時代の高度成長末期のころには、女性アイドル歌手の「私の彼は左きき」というヒット曲もあったが、ホンダが北米生産車を日本に輸入する2車種も「左ハンドル」のままで販売するそうだ。

改善箇所改善箇所

4位）フランス3ブランドの7車種1万4000台をリコール …過熱によりDPF破損のおそれ | レスポンス（Response.jp）
https://response.jp/article/2026/03/06/408268.html

ステランティスジャパンは2月26日、プジョー、シトロエン、DSの3ブランド計13型式について、リコールを国土交通省に届け出た。

ユピテルの新レーザー&amp;レーダー探知機『YK-2200』ユピテルの新レーザー&レーダー探知機『YK-2200』

5位）誤警報95％削減！ 新レーザー＆レーダー探知機、ユピテル『YK-2200』発売 | レスポンス（Response.jp）
https://response.jp/article/2026/03/10/408451.html

ユピテルからレーザー＆レーダー探知機スーパーキャット2026年モデル『YK-2200』が新発売。特定カー用品量販店モデルで価格はオープン。


《大矢根洋》

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