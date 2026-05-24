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ハーレーダビッドソン、愛知・蒲郡で「ブルースカイミーティング」を7月4日開催へ

ブルースカイミーティング愛知蒲郡
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ハーレーダビッドソン ジャパンは7月4日、愛知県蒲郡市のラグーナビーチ（大塚海浜緑地）にて、1Dayカルチャーイベント「ブルースカイミーティング愛知蒲郡」を開催する。開催時間は10時00分～16時00分で、入場は無料。

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ヤシの木に囲まれたビーチリゾートの雰囲気と三河湾の景色を背景に、ライフスタイル・モーターサイクル・地域の食とカルチャーをテーマにした内容が展開される。

ライダーだけでなく、バイクに乗らない人や家族連れも楽しめるイベントとして企画されており、東海エリアのハーレーダビッドソン正規ディーラーが公式アパレルを特別価格で販売するブースを出店する。

グルメブースでは、メヒカリやニギスのから揚げといった地元の魚料理をはじめ、ハンバーガー、揚げピザ、オムそば、冷たいデザートなどが楽しめる。東三河エリアのキッズダンスチームによるパフォーマンスも予定されている。

ハーレーダビッドソン2026年最新モデルの公道試乗会も実施（当日申込可）。免許を持っていない人でも最新モデルへの跨り体験やエンジン始動体験が可能だ。また、「ビンテージ・バイク・ラン in 津島」によるビンテージバイクの展示も行われ、サイドバルブ・ナックルヘッド・パンヘッドなど歴代エンジンのサウンドデモも予定されている。

来場者がアンケートに回答すると、もれなくハーレーオリジナルグッズがプレゼントされる。ハーレー オーナーズ グループ（H.O.G.）の会員には、スペシャルコーヒー1杯の無料提供と来場記念ワッペンの進呈も行われる（数量限定）。

会場となるラグーナビーチは、広い砂浜や芝生広場を備えたビーチリゾート施設。蒲郡市は国の天然記念物・竹島や市内4か所の温泉郷を持つ観光地でもあり、三河湾沿いの快走路はツーリングスポットとしても人気が高い。

《レスポンス編集部》

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