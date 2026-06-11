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全長約200mの巨大自動車船を公開へ、「海の日記念行事2026」で船内見学会…商船三井

自動車船 CELESTE ACEに乗り込む見学者
  • 自動車船 CELESTE ACEに乗り込む見学者
  • 自動車積み付けデモンストレーション
  • ブリッジ（船橋）見学
  • シミュレータで操船体験

商船三井は7月20日（月・祝）に開催される「海の日記念行事2026」に参加し、自動車船の船内見学会を実施する。

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同イベントは内閣の総合海洋政策本部、国土交通省、公益財団法人日本財団の共催で行われる。商船三井が海の日に自動車船見学会を開催するのは今年で7回目となり、毎回多くの参加者を集めている。

今回公開される自動車船は全長約200m、高さ約50mの巨大な船。見学では、船の操縦室であるブリッジ（船橋）や、自動車が船へ積み込まれる様子など、普段は見ることのできない現場を体験できる。船員への質問も歓迎される。

イベント会場の東京国際クルーズターミナル内では、シミュレータを使った操船体験や、船員による海上の仕事紹介トークショーも開催される。また、MOLアンバサダーによる研究発表コーナーや、船・海に関するワークショップ・展示も予定されている。

MOLアンバサダーとは、豊かな海を守ることの大切さや海運業の魅力を学び、同世代に伝える役割を担う児童・生徒たちで、現在17名の小中学生・高校生が就任している。

開催日は7月20日（月・祝）。場所は東京国際クルーズターミナル（東京都江東区青海2丁目地先）。時間は10:00～17:00（所要時間は約90分）。募集人数は600名。申込期間は6月28日（日）までだ。

参加には事前申し込みが必要で、応募多数の場合は抽選となる。詳細は特設サイトで確認できる。

なお、商船三井は1965年に日本で初めて自動車船を就航させたパイオニアであり、グループ約100隻の船隊で安全かつ安定的な輸送サービスを展開している。

《森脇稔》

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