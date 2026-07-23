「とんでもない親父いて草」トヨタ自動車の豊田会長が“息子”のお笑いライブ観覧

トヨタ自動車の豊田章男会長が自身のインスタグラムを更新、「“息子”の漫才を見てきました」、「面白かった！」と投稿した。“息子”というのはお笑いコンビ、三四郎の小宮浩信のことだ。インスタグラムの写真には、「父 豊田章男」から贈られた花輪も写っている。

投稿中では明言されていないが、豊田会長は、7月18日・19日に東京で開催された三四郎の単独ライブ「道徳ノ日本男児 舞」の東京公演を観覧したらしい。

トヨタ自動車の豊田会長と三四郎の小宮が“親子”になったきっかけは、小宮がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0（ZERO）』の中で、小宮が「豊田章男の息子」を自称するノリのトークを始めたこと。2026年2月にはサプライズで豊田会長が番組に電話出演するなど、交流が続いている。

豊田会長は「2人の喋りだけで人を笑わせる漫才って本当にすごいです」と感想を述べ、「こっそり行ったので2人に会わずに帰ってきちゃいました」と、終演後に三四郎本人とは面会しなかったことも明かしている。

コメントには「おやじー！！！最高っ」、「かっこいいー！」、「背中で語る親父、なんてカッコいいんだ。。。」、「Tシャツまで着こなすなんて粋すぎますっっ！」と感動の声が並んでいる。現地でも花輪は注目されていたようで「親父のお花の前だけ規制線があって笑っちゃいました！」とのコメントも。

8月1日からは、ニッポン放送制作のポッドキャスト番組『vs豊田章男 supported by 三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）』が全5回、配信される予定だ。トヨタ自動車・豊田章男会長が若者の相談や質問に答えるという。