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乗用車8社の上半期世界販売、スズキとダイハツ除きトヨタなど6社前年割れ［新聞ウォッチ］

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国内の乗用車大手8社が発表した2026年上半期（1~6月）の世界販売台数の合計は前年同期比2．3％減の1192万台。このうち、スズキとダイハツ工業の2社を除く、トヨタ自動車など6社が前年実績を割り込んだという。

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きょうの各紙も取り上げているが、朝日は「車大手6社、世界販売苦戦」として「中国市場の販売不振が大きな要因で、自動車大手の失速を受け、日系部品メーカーには事業を縮小する動きが広がってきた」などと報じている。

また、日経はインドでの成長が大きいスズキをクローズアップして「日本車世界販売スズキ2位、1~6月で初、インドから輸出好調」をメインに「トヨタなど6社は減少」などと取り上げた。

それによると、スズキは10.3%増の179万9736台で、1～6月として初めてホンダ（6.5%減の166万7749台）を上回り、日本車メーカーとして2位に浮上。「インドでは減税策や低金利が需要の追い風となって、インドの旺盛な需要に対応して生産設備を増強しており、6月時点の生産能力は年265万台と1年前から5万台増えた」という。

さらに「インド生産車の輸出も好調で、25年9月に発売した多目的スポーツ車（SUV）『ビクトリス』は100カ国・地域以上への輸出を計画。同社として初の電気自動車（EV）『eビターラ』の世界展開も始まり、輸出拠点としての役割が増している」とも伝えている。

一方で、7月30日付けの読売夕刊に続いて、きょうの産経と東京には「トヨタ7年連続世界首位」とのタイトル。トヨタグループ（ダイハツ工業など含む）は中東地域や中国の苦戦などで、上半期は2.8%減の539万484台と2年ぶりの減少だったものの「世界販売2位の独フォルクスワーゲン（412万6000台）を上回り、世界首位を維持した」そうだが、ニュースとしてのインパクトはイマイチだったようだ。

2026年7月31日付

●熊本地震死者34人、イオン7人、日本製紙8人に（読売・1面）

●円急騰一時157円台、介入か （読売・2面）

●「AI開発ペース調整を」研究「自動化」で制御超えるリスク、米企業トップら（朝日・3面）

●車大手6社世界販売苦戦、上半期中国市場で新興EVと競争激化（朝日・7面）

●トヨタ世界販売7年連続首位、上半期539万台前年は下回る （産経・8面）

●ホンダ、1万4730台リコール （産経・18面）

●アイシン被災、再びネック、熊本の車部品工場、トヨタ・日産に影響 （日経・2面）

●ガソリン・軽油、強まる先高観、需要ピーク、供給不安再燃、ロシア、攻撃受け輸出減、中東も回復遠く（日経・9面）

●中国車「日本の牙城」開拓、インドネシアに「非EV」BYDがPHV初投入 （日経・10面）

●ルノー「日産ともっと協業できる」 （日経・13面）

●ロボトラック、52億円調達（日経・13面）

《福田俊之》

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