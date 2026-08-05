熊本地震1週間、TSMCなど半導体工場復旧、ホンダ国内3工場は8月19日まで停止［新聞ウォッチ］

最大震度7を観測した熊本地震から1週間が経過。一時生産を停止していたソニーグループの熊本県菊陽町にある画像センサー工場や三菱電機のパワー半導体を製造する合志市と菊池市の工場のほか、ルネサスエレクトロニクスなどの半導体関連の工場でも、復旧作業が進み、稼働が再開しているという。

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きょうの各紙にも「半導体早期に復旧」などと報じているが、このうち、台湾積体電路製造（TSMC）では、地震発生直後に生産を停止していた菊陽町の熊本第1工場で、3日までに通常の生産体制に復帰したという。

一方で、きょうの読売によると「車部品供給に懸念」とのタイトルで、「熊本県内には自動車部品を扱う工場が多く、2016年の地震の際も、被害のない遠方の工場で稼働が止まっており、今回も影響は広範囲に及んでいる」と指摘。さらに「再開のめどが立たなかったり、部品の安定供給への懸念から稼働を止めたりするケースも残されている」とも伝えている。

熊本地震の影響を受けた自動車関連の工場の稼働状況をみると、トヨタ自動車は、福岡県の3工場について、地震発生翌日の7月29日午前にいったん稼働を再開したが、同日夕方から再び停止。8月5日まで稼働停止が決まっているという。

ホンダも埼玉県の2工場と三重県の工場で停止期間を延長し、8月19日まで一部を除き生産を止めることを発表。一方で、日産自動車は、7月30日から一部停止している福岡県内の子会社の工場については、明日6日に生産を再開する方針のようだ。

自動車メーカーによって温度差もあるが、例年、お盆休み期間に工場の生産ラインを休止して定期点検などを実施するケースも多く、本格的な稼働の再開は夏季休明けの8月17日以降にずれ込むとみられる。売れ筋の人気車種などを予約注文したユーザーにとっては新車納期の影響も気がかりだろう。

2026年8月5日付

●熊本地震1週間、プッシュ型支援課題再び、体制強化も人手不足で輸送停滞 （読売・3面）

●熊本地震、車部品供給に懸念、工場停止が影響、本格稼働お盆明け見込み （読売・6面）

●トヨタ純利益予想3.2兆円、円安効果、中東影響緩和 （朝日・7面）

●大手企業賃上げ3年連続5%超26年春闘最終集計 （産経・9面）

●ドコモ・バイクシェア一時停止（東京・4面）

●HV向け次世代電池生産、トヨタ、28年までに60万台規模 （日経・3面）

●BYD新車販売7月は22%増加（日経・10面）

●イクヨ、EVモーターズ事業買収（日経・13面）

●ラッコ襲来（下）ダイハツ・スズキ「軽HVが現実解」想定超す低価格BYDに対抗 （日経・14面）

●中型「パジェロ」28年度投入、三菱自、復活シリーズ本命、アウトドア需要狙う（日経・15面）

●マツダが黒字転換、4～6月296億円、日欧で販売伸び （日経・17面）

●ホンダ、予想上回る公算、きょう決算発表、4~6月営業益北米HVが好調 （日経・17面）

●ヤマハ発、純利益10倍超、今期700億円上振れ、二輪の販売好調 （日経・18面）