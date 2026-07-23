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横浜キャンピングカーショー2026、車中泊イベント「RV CAMP CLUB in YOKOHAMA」同時開催

車中泊イベント「RV CAMP CLUB in YOKOHAMA」
  • 車中泊イベント「RV CAMP CLUB in YOKOHAMA」

横浜キャンピングカーショー実行委員会は、9月26日（土）～27日（日）に開催する「横浜キャンピングカーショー2026」と同時開催の車中泊イベント「RV CAMP CLUB in YOKOHAMA」の詳細を公開した。

「RV CAMP CLUB in YOKOHAMA」は、横浜キャンピングカーショー2026と連動した参加型・体験型イベントだ。横浜という特別なロケーションを舞台に、キャンピングカーならではの体験を提供する。

車中泊イベントの会場は、臨港パーク 南口広場（神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目）。参加費は3万3000円／台（税込）だ。

タイムスケジュール（予定）は、1日目（9月26日）が11:00～16:00 チェックイン・受付、21:00 消灯。2日目（9月27日）が11:00～ チェックアウト・車両出し受付開始、15:00 全車両退出完了だ。

参加者限定特典は、

・車中泊イベントへの参加権

・横浜キャンピングカーショー2026入場チケット（参加人数分）

・会場内飲食ブースで使用できる無料お弁当券（参加人数分・1日分）だ。

参加対象はJRVAステッカーが貼付されている車両のみ。参加者は抽選で決定し、当選者にのみメールで案内が届く。

抽選申し込みフォームの受付期間は7月31日（金）までで、当落は8月初旬にメールで通知される。先着順ではなく抽選制となっている。

会場内では火気の使用が禁止されており、ドローンの飛行・使用も不可。ゴミは各自持ち帰りが必要で、営業・勧誘行為も禁止されている。入金後のキャンセルおよび返金は不可となっている。

「横浜キャンピングカーショー2026」は、全国から最新・人気モデルのキャンピングカー約150台がパシフィコ横浜に集結するイベントだ。軽キャンピングカーからバンコン、キャブコン、フルコン・バスコンまで幅広い車種が揃う。キャンピングカー関連用品やアウトドアアイテムの展示も予定されている。

《森脇稔》

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