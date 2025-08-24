ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

横浜キャンピングカーショー2025…軽モデルから豪華輸入車まで、最新型が登場　10月18・19日開催

横浜キャンピングカーショー」が10月18日・19日の2日間、パシフィコ横浜展示ホールで開催される。

イベントでは、お手軽な車中泊仕様車や流行の軽キャンンピングカーから、人気のバンコン、おしゃれなキャンピングトレーラー、高級マンションのような豪華輸入車まで、全国のキャンピングカー製造会社・販売店による個性的な最新モデルが一同に集まる。

また、同時に、キャンピングカー専用品の販売やアウトドアショップも多数出展予定だ。ステージイベントでは、スペシャルゲストのトークショーやミニライブなども企画。キッチンカーコーナーなど多彩な催し物も用意される。

キャンピングカーは従来のレジャー用途から、リモートワークの拠点として、災害時では避難用シェルターとしてなど、その新しい価値観や利用の方法が注目されている。

開催時間は両日とも10時から17時まで。入場料は当日券（紙）が大人1200円、当日券（電子チケット）が大人1000円、前売券（電子チケット）が大人800円で、小・中学生は入場無料。障がい者手帳の提示で本人と付き添い1名が無料だ。前売券・電子チケットは日本RV協会チケットセンターで発売される。

会場規約によりペットの同伴はできないが、盲導犬・介助犬・聴導犬などは除く。

