無限、新型『プレリュード』カスタムを公開、タイプR用ウイング比較展示も…東京オートサロン2026

「Gliding Sports Coupe」をコンセプトとして開発した無限パーツ装着車「MUGEN PRELUDE」
  • 無限 CIVIC TYPE Group.B
  • 無限 CIVIC TYPE Group.B
  • 2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権にて岩佐歩夢選手がドライバーズチャンピオンを獲得した「AUTOBACS MUGEN SF23 #15」

無限ブランドを展開するM-TECが、2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』への出展内容を発表した。

2026年の無限コンセプト「MUGEN POWER 2026」に合わせ、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権にて岩佐歩夢選手がドライバーズチャンピオンを獲得した「AUTOBACS MUGEN SF23 #15」を展示する。

市販車では、2025年9月に発表されたホンダ『プレリュード』をベースに、「Gliding Sports Coupe」をコンセプトとして開発した無限パーツ装着車「MUGEN PRELUDE」を展示する。新型プレリュードの持つ走りの魅力を、無限のカスタマイズでさらに引き出した仕様となっている。商品開発の過程を大型パネルでまとめた「MUGEN PRELUDE 商品開発の道のり」も紹介する。

そのほか、FL5『シビックタイプR』用に開発した「MUGEN CIVIC TYPE R Group.B」のパーツ展示コーナーでは、「Group.A」リアウイングと「Group.B」リアウイングの比較展示も行う。また、子どもを対象とした「AUTOBACS MUGEN SF23 #15」への乗り込み体験など、モータースポーツを身近に感じられる体験型コンテンツ展示も実施する予定だ。

