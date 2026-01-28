ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スーパーフォーミュラ、2026年シリーズパスを1月29日発売…VIP体験付きゴールドパスはペア10組限定で100万円

全日本スーパーフォーミュラ選手権を運営する日本レースプロモーションは、2026年の全大会を観戦できる「2026シリーズパス」を1月29日19時から、先着順でスーパーフォーミュラ公式オンラインショップを通じて発売すると発表した。

2026年シーズンのスーパーフォーミュラは、4月3日から5日にモビリティリゾートもてぎで開幕。全国5つのサーキットを舞台に、全7大会12戦が開催される。

今回発売するシリーズパスは、パドックエリア入場やピットウォーク、グリッドウォークなどの人気エリア・イベントに参加可能な通常版の「シリーズパス」に加え、VIP空間での観戦や食事が楽しめる「パートナーラウンジ利用」、関係者のみが入場できる「決勝TOP3公式記者会見見学」など、特別な体験が含まれたペア10組限定の「シリーズゴールドパス」を用意している。

さらに、本シリーズパスを購入した人は、2月25日から26日に鈴鹿サーキットで開催される公式テスト期間中、パートナーラウンジへ入場できる。

通常版のシリーズパスは9万8000円(消費税・送料込み)で先着220枚、ゴールドパスは100万円(消費税・送料込み)でペア10組限定となる。購入は1人あたりシリーズパスが4枚まで、ゴールドパスが2組までとなっている。

決済方法はクレジットカード・キャリア決済・Apple Payで、2026年2月中旬頃に発送予定。キャンセルが発生した場合、後日追加発売を行うことがある。

