富士スピードウェイ、年間パスを2月5日発売…WECやSUPER GTなど主要レース観戦可能

富士スピードウェイは、シーズンを通して入場できる年間パス「ANNUAL PASS 2026」を、2月5日午前10時より発売する。

「ANNUAL PASS 2026」は、FIA世界耐久選手権(WEC JAPAN)、SUPER GT、スーパーフォーミュラ、スーパー耐久といった主要レースはもちろん、インタープロトシリーズ、KYOJO CUP、GT World Challenge Asia、富士チャンピオンレースシリーズなども観戦できる。

さらに「2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN」(4月24日・25日・26日開催)など、同社主催のイベントや一般営業日も無料で入場できる。

有効期間は2026年4月1日から2027年3月31日まで。価格は3万9800円(税込)で、SUPER GT駐車券付きは限定500枚で5万8000円(税込)となる。

2026年3月15日・16日のSUPER GT公式テストにも入場可能だ。

購入特典として、対象の大会から選べる招待券や富士モータースポーツミュージアムの入館料が無料になるなど、多彩な特典が付いている。

販売は富士スピードウェイのオンラインチケットサイトにて先着販売となる。予定枚数になり次第販売を終了する。

《森脇稔》

