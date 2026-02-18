ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「Zめっちゃカッコいい」アネスト岩田のSUPER GT新体制発表に、SNSでは「応援しなきゃ」と期待の声

RZ34型日産『フェアレディZ』をベースとした「ANEST IWATA GAINER Z」
アネスト岩田は2月16日、2026年シーズンのSUPER GT GT300クラスに「ANEST IWATA GAINER Racing」として参戦すると発表した。これに対しSNS上では「めっちゃカッコいい」「ウヒョー!!」など応援の声が多く見られた。

マシンはレクサス『RC F GT3』から、RZ34型日産『フェアレディZ』をベースとした「ANEST IWATA GAINER Z」に変更する。

アネスト岩田は2023年からSUPER GT GT300クラスにメインスポンサーとして参戦してきた。2026年は参戦体制を刷新し、長年SUPER GTで戦い続けてきたレーシングチームGAINERと完全なタッグを組む。

新体制では外国人ドライバーを起用し、同社の「挑戦は国内にとどまらず、グローバルへ」という事業方針をレース活動でも体現する。ドライバーは安田裕信とリ・ジョンウの両選手務め、監督は松浦佑亮氏が担当する。

ゼッケンはNo.26、タイヤは横浜ゴムを使用する。メンテナンスガレージはゲイナーが担当する。

これに対しX（旧Twitter）上では、「Zで参戦か！ウヒョー!!」「Zめっちゃカッコいい」など、フェアレディZでの参戦に喜びの声が多く見られた。また、「どんな走りを見せてくれるのか」「応援しなきゃ」など、ファンからは応援の声が多く上げられていた。

《園田陽大》

