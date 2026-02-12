『湾岸ミッドナイト』悪魔のZ、1/18スケールモデル販売へ…大阪オートメッセ2026

フェイスは、人気漫画『湾岸ミッドナイト』に登場する日産『フェアレディZ』(S30)「悪魔のZ」の1/18スケールミニカーを、2月13日から15日まで開催される「大阪オートメッセ」で販売すると発表した。

主人公・朝倉アキオが駆る「悪魔のZ」は、首都高を舞台にバトルを繰り広げる人気コミック『湾岸ミッドナイト』の象徴的な車両だ。今回、オートアートが完全新規金型で1/18スケールのコミック第1巻仕様をモデル化した。

製作にあたっては実車のS30型Zを取材し、写真撮影と3Dスキャニングによってボディ形状や細部まで正確に把握。さらに膨大なコミックの検証やチューニングパーツの取材など各所から情報を集め、徹底的にコミック仕様の再現に拘った製品となっている。

講談社公認の『湾岸ミッドナイト』ライセンス取得商品として立体化した一台であり、作品ファンはもちろん、ミニカーコレクターにもおすすめの製品だ。

製品の主な特徴は、ミッドナイトブルーのボディカラー、フロントエアロパーツ、前後オーバーフェンダー、L28改ツインターボエンジン(タービン再現)、インタークーラー、前後タワーバー、車高ローダウン、大径ワイドホイール&タイヤ、前後大径ブレーキローター、ピロ足、100リッタータンク、デュアルマフラー&エキゾーストパイプ、バケットシート、4点式シートベルト、ステアリング、340km/hフルスケールスピードメーター、ブーストメーターなど。

大阪オートメッセは1997年より大阪で開催されるモーターショーで、自動車とカスタマイズを軸にした多様なクルマ・エンターテイメントを追求している。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントだ。

開催日は2月13日(金)、14日(土)、15日(日)で、会場はインテックス大阪。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2となっている。