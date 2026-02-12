ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『湾岸ミッドナイト』悪魔のZ、1/18スケールモデル販売へ…大阪オートメッセ2026

1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ
  • 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ

フェイスは、人気漫画『湾岸ミッドナイト』に登場する日産『フェアレディZ』(S30)「悪魔のZ」の1/18スケールミニカーを、2月13日から15日まで開催される「大阪オートメッセ」で販売すると発表した。

【画像】1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ

主人公・朝倉アキオが駆る「悪魔のZ」は、首都高を舞台にバトルを繰り広げる人気コミック『湾岸ミッドナイト』の象徴的な車両だ。今回、オートアートが完全新規金型で1/18スケールのコミック第1巻仕様をモデル化した。

1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ

製作にあたっては実車のS30型Zを取材し、写真撮影と3Dスキャニングによってボディ形状や細部まで正確に把握。さらに膨大なコミックの検証やチューニングパーツの取材など各所から情報を集め、徹底的にコミック仕様の再現に拘った製品となっている。

講談社公認の『湾岸ミッドナイト』ライセンス取得商品として立体化した一台であり、作品ファンはもちろん、ミニカーコレクターにもおすすめの製品だ。

1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ 1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ

製品の主な特徴は、ミッドナイトブルーのボディカラー、フロントエアロパーツ、前後オーバーフェンダー、L28改ツインターボエンジン(タービン再現)、インタークーラー、前後タワーバー、車高ローダウン、大径ワイドホイール&タイヤ、前後大径ブレーキローター、ピロ足、100リッタータンク、デュアルマフラー&エキゾーストパイプ、バケットシート、4点式シートベルト、ステアリング、340km/hフルスケールスピードメーター、ブーストメーターなど。

大阪オートメッセは1997年より大阪で開催されるモーターショーで、自動車とカスタマイズを軸にした多様なクルマ・エンターテイメントを追求している。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントだ。

開催日は2月13日(金)、14日(土)、15日(日)で、会場はインテックス大阪。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 フェアレディZ

大阪オートメッセ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES