『スカイラインGT-R』や『フェアレディZ』向け、NISMOホイール「LM GT4」「LM GT4 EVO」に新色ブロンズ追加

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、NISMOブランドのアルミホイール「LM GT4」18インチと「LM GT4 EVO」19インチに、それぞれマシニングロゴバージョンの新色ブロンズ（アルマイト）を追加し、4月24日から期間限定で受注を開始する。出荷は同年夏を予定。

【画像】新色ブロンズが登場したNISMOホイール「LM GT4」「LM GT4 EVO」

スポーク部にマシニング加工のNISMOロゴを配した人気モデルへの新色追加となる。NISMOロゴはマシニング加工後に、センター部およびリム部は切削加工後に、それぞれアルマイト処理が施されている。タイヤビード部が接触する箇所にはローレット加工を行い、高G走行時に発生しやすいタイヤとホイールのズレを防止する設計だ。素材はアルミ合金製の鍛造1ピースタイプで、剛性の高いスクエアタイプの高剛性リムを採用している。

「LM GT4 マシニングロゴバージョン 18インチ ブロンズ（アルマイト）」の適合車種と価格は以下の通り。

LM GT4 マシニングロゴバージョン 18インチ ブロンズ（アルマイト）

日産『スカイラインGT-R』（BNR32）全車向けは18×9.0J、インセット22、5穴、重量8.9kg、メーカー希望小売価格11万2200円（税込み、以下同）。参考タイヤサイズは245/40R18（フロント・リヤ同サイズ）。なお、ニスモサーキットリンクとの同時装着はできない。

日産『スカイラインGT-R』（BCNR33, BNR34）全車向けは18×9.5J、インセット12、5穴、重量9.3kg、メーカー希望小売価格11万4400円。参考タイヤサイズは265/35R18（フロント・リヤ同サイズ）。

チューナーサイズとして18×10.5J、インセット15、5穴、重量9.6kg、メーカー希望小売価格11万7700円も用意される。チューナーサイズはホイールのはみ出しが発生し保安基準に適合しないため、公道での使用には専門的な対応が必要となる。

LM GT4 マシニングロゴバージョン 18インチ ブロンズ（アルマイト）

「LM GT4 EVO マシニングロゴバージョン 19インチ ブロンズ（アルマイト）」は全てチューナーサイズの設定となる。19×9.0J（インセット39）が12万4300円、19×9.5J（インセット15・30・50）が12万6500円、19×10.0J（インセット25）が12万8700円、19×10.5J（インセット15・25）が12万9800円となっている。

参考装着情報として、日産『スカイライン』（V37 NISMO）ではフロントに19×9.0J・インセット39（参考タイヤサイズ245/40R19）、リヤに19×9.5J・インセット50（参考タイヤサイズ265/35R19）が挙げられている。日産『フェアレディZ』（RZ34 NISMO）ではフロントに19×10.0J・インセット25（参考タイヤサイズ255/40R19）、リヤに19×10.5J・インセット15（参考タイヤサイズ285/35R19）が対応する。

スカイライン（V37）NISMOおよびスカイライン（V37）400R、フェアレディZ（RZ34）NISMOおよびフェアレディZ（RZ34）Version S/Version STに装着する場合は、テーパータイプのホイールナットが別途必要となる。

受注期間は2026年4月24日から7月31日まで。

同期間中、従来色のブラックおよびマットガンブラックも受注を受け付ける。取扱店はNISMO大森ファクトリー、NISMOパフォーマンスセンター（NPC）、レイズ、NISMO代理店（エイチ・ピー・アイ、タカマコンペティションプロダクト、東名パワード）となっている。

期間限定受注となる「ブラック」

期間限定受注となる「マットガンブラック」