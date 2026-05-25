日光・擦り傷に強いルーフボックス、『THULE パルス2』発売へ　13万2000円から

阿部商会が取り扱うスウェーデン製カーキャリア「THULE（スーリー）」ブランドから、ルーフボックスのニューモデル『スーリー・パルス2』（Thule Pulse 2）が新発売。全3サイズで、販売開始は6月より。

【画像全3枚】

パルス2は、日光や擦り傷に強い耐候性のあるASA-ABSプラスチックが採用されたルーフボックス。カラーはマットブラックのみで、サイズはM・L・XLの全3種類がラインアップされている。

いずれのサイズとも、片手で素早く安全に取り付けられるトルクインジケーター内蔵のパワークリック・クリックマウントシステムが搭載されている。また、デュアルサイドオープン機構も備え、荷物の積み込みや取り出しを両側から行うことができる。

Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）

Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）

各サイズの仕様は以下のとおり（価格はすべて税込み）。

Mサイズ［610200］は外寸175×81×42cm、内寸167×69cm、容量400リットル、積載重量75kg、製品重量16kg。スキー4～6本、スノーボード3～4枚の積載が目安とされている。価格は税込13万2000円。

Lサイズ［610700］は外寸194×84×39cm、内寸186×72cm、容量450リットル、積載重量75kg、製品重量18.7kg。スキー5～7本、スノーボード3～5枚が目安。価格は税込14万3000円。

XLサイズ［610800］は外寸215×87×40cm、内寸207×75cm、容量500リットル、積載重量75kg、製品重量20.2kg。スキー5～7本、スノーボード3～5枚が目安。価格は税込15万4000円。

いずれのサイズも同ブランドのウィングバーEVOおよびスクエアバーに対応しており、別売りパーツのスライドバーやスキーベンチの使用も可能となっている。