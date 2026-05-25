ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日光・擦り傷に強いルーフボックス、『THULE パルス2』発売へ　13万2000円から

Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）
  • Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）
  • Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）
  • Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）

阿部商会が取り扱うスウェーデン製カーキャリア「THULE（スーリー）」ブランドから、ルーフボックスのニューモデル『スーリー・パルス2』（Thule Pulse 2）が新発売。全3サイズで、販売開始は6月より。

【画像全3枚】

パルス2は、日光や擦り傷に強い耐候性のあるASA-ABSプラスチックが採用されたルーフボックス。カラーはマットブラックのみで、サイズはM・L・XLの全3種類がラインアップされている。

いずれのサイズとも、片手で素早く安全に取り付けられるトルクインジケーター内蔵のパワークリック・クリックマウントシステムが搭載されている。また、デュアルサイドオープン機構も備え、荷物の積み込みや取り出しを両側から行うことができる。

Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）Thule Pulse 2（スーリー・パルス2）

各サイズの仕様は以下のとおり（価格はすべて税込み）。

Mサイズ［610200］は外寸175×81×42cm、内寸167×69cm、容量400リットル、積載重量75kg、製品重量16kg。スキー4～6本、スノーボード3～4枚の積載が目安とされている。価格は税込13万2000円。

Lサイズ［610700］は外寸194×84×39cm、内寸186×72cm、容量450リットル、積載重量75kg、製品重量18.7kg。スキー5～7本、スノーボード3～5枚が目安。価格は税込14万3000円。

XLサイズ［610800］は外寸215×87×40cm、内寸207×75cm、容量500リットル、積載重量75kg、製品重量20.2kg。スキー5～7本、スノーボード3～5枚が目安。価格は税込15万4000円。

いずれのサイズも同ブランドのウィングバーEVOおよびスクエアバーに対応しており、別売りパーツのスライドバーやスキーベンチの使用も可能となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

阿部商会

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews