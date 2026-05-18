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無骨デザインが魅力、阿部商会「ラ・ストラーダ」の新型ホイール「キャニオン」発売

LA STRADA CANYON（キャニオン）
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阿部商会の国産車向けホイールのオリジナルブランド・LA STRADA（ラ・ストラーダ）から、新型アルミホイール「CANYON（キャニオン）」の販売が開始された。

【画像】阿部商会「ラ・ストラーダ」の新型ホイール「キャニオン」

キャニオンは、レトロ＆クラシックな無骨デザインが特徴のホイール。サークル・ディッシュと立体的なコンケイブ形状が組み合わされており、ディッシュ部には大型のボルト装飾が施されている。これにより、車両の足元にワイルドで力強い存在感が生まれる。

サイズラインナップは18x8.0J（インセット52）と20x9.0Jの2種類。いずれもPCDは6/139.7、センターボア径は95mm、座面は平座となっている。カラーはマットブラックのみの設定で、エアバルブとセンターキャップが付属する。

LA STRADA CANYON（キャニオン）LA STRADA CANYON（キャニオン）

価格は18インチが5万8000円、20インチが6万8000円（いずれも税込み）。

適合参考車種はトヨタ『ランドクルーザー250』（ナローボディは適合外）、『ランドクルーザー300』、レクサス『LX』、『GX』など。トヨタおよびレクサスの純正取付ナットに対応しており、トヨタ純正センターキャップ［42603-60690］およびレクサス純正センターキャップ［42603-60700］も使用可能となっている。

補修部品として、エアバルブ［TR413CS］が300円／個、センターキャップ［LCN-CAP］が2000円／個で用意されている。

LA STRADA CANYON（キャニオン）LA STRADA CANYON（キャニオン）
《ヤマブキデザイン》

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