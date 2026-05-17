ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

Qi2規格・冷却ファン搭載を搭載して発熱まで対策！ パイオニアの車載スマホクレイドルがさらに便利に

Qi2規格・冷却ファン搭載を搭載して発熱まで対策！ パイオニアの車載スマホクレイドルがさらに便利に
  • Qi2規格・冷却ファン搭載を搭載して発熱まで対策！ パイオニアの車載スマホクレイドルがさらに便利に

パイオニアはカロッツェリア車載用スマートフォンクレイドル3機種を6月より公式オンラインショップで発売する。価格はいずれもオープン価格。

今回発売されるのは、ワイヤレスチャージングクレイドル「SDA-SC600」「SDA-SC400」の2機種と、充電機能を持たないスマートフォンクレイドル「SDA-SC200」の計3機種。カーナビアプリや音楽再生など、車内でスマートフォンを活用する場面が増える中、設置場所やバッテリー切れといった課題に対応するアクセサリーとして投入される。

全機種に共通する特徴として、エアコンの吹き出し口に挟むだけで設置できるクリップ式アタッチメントを同梱。また強力なマグネット式ホルダーを採用しており、スマートフォンのワンタッチ脱着が可能だ。車内の振動があっても安心して使えるとしている。

上位2機種の「SDA-SC600」と「SDA-SC400」はQi2規格に対応し、最大15Wのワイヤレス急速充電が可能。iPhoneやAndroidスマートフォンをホルダーに置くだけで充電できる。

最上位モデルの「SDA-SC600」には冷却ファンを搭載。充電中のスマートフォンの発熱を抑える機能を備えている。さらにマルチカラーのイルミネーションも搭載し、5パターンの光と色で車内を演出できる。本体サイズは67×91×35mm、重量は73g。入力電圧は5V/2A・9V/2.2A・12V/2Aで、出力は5W・7.5W・10W・15Wに対応する。耐荷重は1.6kg。

「SDA-SC400」はコンパクトで高品位なアルミボディを採用。ブルーイルミネーションによるスタイリッシュな外観が特徴だ。本体サイズは64×64×32mm、重量は58g。入力電圧は5V/3A・9V/3A・12V/2.5Aで、出力は5W・7.5W・10W・15Wに対応する。

充電機能を持たない「SDA-SC200」はシンプルなデザインで、幅広い車種の内装に調和するとしている。本体サイズは60×60×35mm、重量は53g。耐荷重は1.4kg。

全機種の動作保証温度は-10度～45度、製品保管温度は-20度～80度。「SDA-SC600」と「SDA-SC400」にはUSBケーブルとメタルシールが同梱され、「SDA-SC200」にはメタルシールが同梱されている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア カロッツェリア

パイオニア

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES