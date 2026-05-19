『プロボックス』のハンドリングをよりシャープに！ タナベからMC後用「ストラットタワーバー」発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベからマイナーチェンジ後のトヨタ『プロボックス』（NHP160V 2025年11月～）専用の「サステック・ストラットタワーバー・プラス」が新発売。税込み価格は2万5300円。デリバリー開始は10月を予定。

ストラットタワーバー・プラスは、剛性を高めて、シャープなハンドリングを実現するボディ補強パーツ。

「プラス」シリーズでは、裏側の凹みでクリアランス確保を実現する同社独自のオーバル断面形状を踏襲し、従来のスタンダードシリーズとの比較で断面積を約16％拡大して、シャフトのねじれ剛性が約138％にアップしている。

これにより、路面にサスペンションを押さえつける力が高まり、タワーバーの効果をさらに向上させることが可能になっている。

今回発売のプロボックス用はフロント・2点止めタイプ。

なお、同製品を装着することにより、バッテリー・ヒューズ交換、ブレーキフルード注入などのメンテナンス作業が困難になる場合があるが、タワーバーの脱着を工具なしでスムーズに行える同社で販売中の「サステック・クイックリリースレバー」との併用が可能なモデルとなっている。