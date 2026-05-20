MC後『GRカローラ』の適合が追加、タナベのスポーツグレード向け全長調整式車高調「GTファントライド・ダンパー」

タナベの全長調整式車高調「GTファントライド・ダンパー」に、マイナーチェンジ後のトヨタ『GRカローラ』（GZEA14H 2025年3月～）の適合が追加された。税込み価格は26万2900円で、7月末デリバリー開始予定。

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同製品はスポーツカー・スポーツグレード専用の車高調として設計されており、ハンドリングやライド感を自在にコントロールできる全長調整式（フルタップ式）が採用されている。ブラケット位置の調整によって、サスペンションストロークを変えることなく車高のセッティングが可能だ。

減衰力はフロント・リアともに40段階から選択でき、フロントのアッパーマウントによるキャンバー角調整機能も備えていて、フロント専用スタビリンクが付属する。リアは純正アッパーマウントを再使用する仕様だ。

アッパーマウントには大容量ベアリングと特殊樹脂のスラストシートが装備されており、経年劣化によるガタつきや、ストローク時のスプリング摩擦音を抑える構造となっている。ブラケットロックにはテーパー型を採用し、衝撃や振動による緩みを防ぐ設計だ。

タナベ GTファントライド・ダンパー GRカローラ装着例（推奨ダウン量：フロント 30mmダウン / リア 25mmダウン）

スプリングはフロントが6kg/mm（ID70 / 200mm）、リアが8kg/mmで、高張力鋼材を使用した「PRO210スプリング」が採用されている。軽量化と耐久性の両立が図られており、バネ下重量の低減にも寄与する。

防錆対策として、ブラケットにはカチオン電着塗装と粉体塗装による二重コーティング（ツインコーティング）が施されている。

車両装着データによると、推奨ダウン量は地上からフェンダーまでの距離でフロントが-30mm（643mm）、リアが-25mm（651mm）。推奨車高調整範囲はフロントが-40mm～-20mm、リアが-35mm～-15mmとなっている。推奨ダウン量時の最低地上高はセンターパイプで109mm、リアパイプで104mm。

2年間または走行距離4万kmの保証が付帯している。