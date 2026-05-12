トヨタ『カローラ』60周年記念仕様、「ACTIVE SPORT」発売…一部改良も

トヨタは、『カローラ』シリーズの誕生60周年を記念し、カローラ 特別仕様車 「ACTIVE SPORT」と『カローラ ツーリング』特別仕様車ACTIVE SPORTを60周年記念仕様にアップデートし、5月12日に発売した。

【画像】トヨタ『カローラ』60周年記念仕様「ACTIVE SPORT」

また、『カローラ スポーツ』と『カローラ クロス』についても、60周年を記念した特別仕様車を2026年年央以降に発売する予定だ。

同時に、カローラとカローラ ツーリングを一部改良した。ボディカラーではニュートラルブラックとエモーショナルレッドを新設定し、Xグレードにはスマートエントリーとナビレディパッケージを標準装備した。

60周年記念ロゴステッカー（フロントフェンダー［左右］）

特別仕様車の主な装備として、60周年記念ロゴステッカーやレーザー加工の60周年記念ロゴ付合成皮革巻きインストルメントパネル、専用チューニングサスペンション（2WDのみ）、ブラック塗装の17インチアルミホイールなどを用意した。

合成皮革巻きインストルメントパネル（60周年記念ロゴ付）

メーカー希望小売価格は、カローラ 特別仕様車 ACTIVE SPORTが2WD（FF）で323万1800円、E-Fourで344万6300円（北海道・沖縄のみ価格が異なる）。カローラ ツーリング 特別仕様車 ACTIVE SPORTは2WD（FF）で328万2400円、E-Fourで349万6900円（同）だ。

トヨタは、カローラが1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、グローバル累計販売台数が5700万台を超えるとしている（2026年3月時点、トヨタ教習車を除く）。