ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダイハツ、電動化技術を中心に展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

・ダイハツは「人とくるまのテクノロジー展2026」に横浜・名古屋で出展する

・BEV/HEVの電動化技術と「直流主体のマイクログリッドシステム」を展示する

・横浜は「e-SMART HYBRID」ユニットカットモデルを展示し、名古屋は現行モデルを展示する

ダイハツの「人とくるまのテクノロジー展2026」ブースイメージ
  • ダイハツの「人とくるまのテクノロジー展2026」ブースイメージ
  • ダイハツ e-アトレー
  • ダイハツ e-アトレー
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER

ダイハツ工業は5月20日、「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展すると発表した。

【画像全6枚】

横浜会場は2026年5月27日（水）から5月29日（金）までで、会場はパシフィコ横浜 展示ホール（ダイハツブースはノース会場 N60）だ。

名古屋会場は6月17日（水）から6月19日（金）までである。

ダイハツブースでは、イベントのテーマ「新しい技術との融合で創る クルマとモビリティの未来、DXと共創で革新する自動車技術」に沿い、カーボンニュートラル社会の実現に向けたバッテリーEV（BEV）やハイブリッド車（HEV）などの電動化技術を紹介する。

あわせて、電動化技術を用いた「直流主体のマイクログリッドシステム」について、模型とパネル展示を行う。なお同システムは2025年から実証実験中である。

展示内容には、歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」、軽商用BEVバン「e-アトレー」、軽自動車用「e-SMART HYBRID」ユニットカットモデル（Japan Mobility Show 2025出展モデル）が含まれる。

ユニットカットモデルは横浜会場のみで、名古屋会場には現行の「e-SMART HYBRID」ユニットカットモデルを展示する。

ダイハツは今後も、エネルギー分野や社会インフラと連携した持続可能なモビリティ社会の実現を目指すとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ工業

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews