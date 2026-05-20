「革命がまた見られるのか」日産『ノート』次期型登場は2027年夏!? スクープ情報にSNSでは期待の声

日産のハッチバック『ノート』が、7年ぶりのフルモデルチェンジを計画していることをスクープ班がキャッチ。2027年夏頃に次期型が登場予定であるとの予想が他メディアやブログなどでも取り上げられると、SNSでは「日産から目が離せませんね」「ノートで起こした革命がまた見られるのか」など、さまざまなコメントが寄せられ注目を集めている。

【画像】日産 ノート 次期型の予想CG

第3世代となる現行型ノートは2020年に登場。3代目ではパワートレインを「e-POWER」のみに絞り、日本国内では2代目『キックス』に次ぐe-POWER専用車となった。

ノートは、かつて国内登録車販売ランキングで年間1位を獲得するなど人気を誇った。しかし2025年以降は販売に陰りが見え始め、2025年度（2025年4月～2026年3月）の新車販売ランキングでは10位へ後退している。また2025年7月には、ノートと上級派生車『ノートオーラ』を生産していた追浜工場を2027年度末で終了すると発表され、次期型の行方に暗雲が立ち込めていたが、復権をめざし開発が進められているようだ。

スクープ班が制作した次期型の予想CGでは、フロントエンドに3連プロジェクターとL字型LEDデイタイムランニングライトを組み合わせたヘッドライトを採用。『セレナ』にも通じる縦基調のフロントグリルデザインが確認できる。側面では、シンプルかつ流麗なサイドシルエットを採用している。

次期型では、全長や全高を拡大し、実用性を向上させる可能性がある。また、軽量化とボディ剛性向上も図られるとみられる。

最大の注目はパワートレインだ。現行型に搭載される第2世代e-POWERに代わり、新開発の第3世代e-POWERを採用すると予想される。発電用エンジンの排気量は1.2Lから1.4Lへ拡大。電気モーターとの組み合わせにより、発電性能や静粛性の向上が期待される。さらに、エンジン最高出力は82psから98psへ向上するほか、前後モーター出力の強化により、加速性能も高められる可能性がある。

価格は、原材料価格の高騰や最新システム採用などを背景に、15万～20万円程度の値上げが見込まれる。

こうしたスクープ情報にX（旧Twitter）では、「日産から目が離せませんね」「ノートで起こした革命がまた見られるのか」「日産がんばれ」「なかなかいい面構えですな」「これは期待」など、続々と期待の声が寄せられている。