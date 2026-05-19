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日産自動車、AIDV・全固体電池など最新技術を出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

・日産自動車はAIを核とするAIディファインドビークル（AIDV）技術と多様な電動化技術を展示する。

・横浜会場は2026年5月27日～29日、名古屋会場は6月17日～19日に開催され、入場料は無料だ。

・次世代ProPILOT開発試作車や全固体電池、新型リーフ搭載の3-in-1 EVパワートレインなどを公開する。

日産自動車のブースイメージ
  • 日産自動車のブースイメージ
  • 「次世代プロパイロット」を搭載するアリアベースの試作車
  • 次世代「プロパイロット」試作車
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • EV用の新開発電動パワートレイン「3-in-1」（左）とe-POWER用の「5-in-1」
  • EV用の新開発電動パワートレイン「3-in-1」（左）とe-POWER用の「5-in-1」

日産自動車は5月18日、公益社団法人自動車技術会が主催する「人とくるまのテクノロジー展 2026」への出展概要を発表した。

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日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを掲げ、AIを中心に据えたAIディファインドビークル（AIDV）を事業の中核に位置づけている。新たな移動価値の創出に取り組むとともに、多様な電動化技術の選択肢を提供することで、顧客や市場のさまざまなニーズに応えていく方針だ。

今回の展示では、日産が目指す姿とそれを実現する技術を、試作車やカットモデル、構造モデルなどを通じて紹介する。

■ AIディファインドビークル（AIDV）技術

「次世代プロパイロット」を搭載するアリアベースの試作車「次世代プロパイロット」を搭載するアリアベースの試作車

AIドライブ技術を搭載した「次世代ProPILOT」の開発試作車を展示するほか、乗員の意図をくみ取ってサポートする「AIパートナー技術」も公開する。さらに、ソフトウェア定義車両（SDV）向けプラットフォーム「Nissan Scalable Open Software Platform」の解説展示も行う。

■ 電動化技術

EV用の新開発電動パワートレイン「3-in-1」（左）とe-POWER用の「5-in-1」EV用の新開発電動パワートレイン「3-in-1」（左）とe-POWER用の「5-in-1」

電動化分野では、第3世代5-in-1 e-POWERパワートレイン、新型日産『リーフ』に搭載される3-in-1 EVパワートレインおよびバッテリー、そして全固体電池の開発状況を紹介する。

■ 開催概要

横浜会場「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」は5月27日（水）～29日（金）、パシフィコ横浜 展示ホール・ノースで開催される。オンライン公開期間は5月19日（火）～6月9日（火）だ。

名古屋会場「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」は6月17日（水）～19日（金）、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される。オンライン公開期間は6月10日（水）～7月1日（水）となっている。

いずれも入場料は無料だ。

《森脇稔》

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