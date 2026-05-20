車内空間設計のためのソリューション、コーンズテクノロジーが出展へ…人とくるまのテクノロジー展2026

コーンズテクノロジーは、5月27日（水）から29日（金）まで、パシフィコ横浜で開催される『人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA』に出展すると発表した。

同社ブースでは、快適で安全な車内空間設計のためのソリューションとして、クリニカルグレードの「感情認識AI ソフトウェア」を紹介するほか、「風洞音響測定用アコースティックカメラシステム」などを展示する。実際のデモ体験も可能。ブース番号は261だ。

また、同時開催される公益社団法人自動車技術会「2026年 春季大会 学術講演会」では、参加登録者限定のランチョンセミナーを実施する。

ランチョンセミナーの講演1は「最新空力音響風洞測定技術」で、日程は2026年5月27日（水）11:20～11:50。場所はパシフィコ横浜ノースホール3F、部屋番号はG314+G315。

講演2は「感情・反応の可視化が拓くモビリティの未来 ― 安全性向上と次世代の運転体験を両立する新技術」で、日程は2026年5月28日（木）11:20～11:50。場所は同じくノースホール3F、部屋番号はG314+G315。

展示会の開催時間は10:00～17:00。会場はパシフィコ横浜 展示ホールCだ。