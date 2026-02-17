ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コーンズテクノロジー、世界初ASIL-B対応の車載用サーマルカメラ「Tura」発売…テレダインフリアーが開発

コーンズテクノロジーは、同社が国内代理店を務めるテレダインフリアー社のISO 26262機能安全規格に準拠した世界初のASIL-B対応長波長遠赤外線サーマルカメラ「Tura」を発売すると発表した。

Turaは、車載ナイトビジョン・先進運転支援システム・自動運転車の厳しい認識要件を満たすよう専用設計されている。業界最高水準の感度を備えた新しい高性能パッシブ型640×512ピクセル解像度の遠赤外線センサーを搭載し、歩行者や動物などの交通弱者の検知と分類において極めて重要な役割を果たす。

完全な暗闇、霧や煙、太陽光の反射、対向車のヘッドライトの眩しさといった困難な条件下でも、ヘッドライトの照射範囲を遥かに超える認識能力を発揮する。

Turaは、命を救うための歩行者対応自動ブレーキを強化し、よりスムーズで安全な走行を支援する。また、既存のAEBシステムが苦手とする高速域での夜間テストシナリオを義務付ける、米国運輸省道路交通安全局の連邦自動車安全基準第127号の要件もサポートしている。

テレダインフリアー社の遠赤外線カメラは、完全自動運転車にも導入されている。前方監視用の認識データを提供するだけでなく、複数の赤外線カメラモジュールを統合することで、360度の周囲状況認識を強化できる。これにより、視界不良時でも、人間、車両、動物などの熱を発する物体を確実に検知できる。

Turaは現在入手可能。コーンズテクノロジーは、3月12日14時から15時まで、本製品関連のオンラインセミナーを開催する。セミナーではFMVSS 127の新基準解説に加え、Turaの技術特性や既存センサーとの比較データ、AI/CNNを用いた物体認識の最新事例を解説する予定だ。

