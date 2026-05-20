いすゞ・UDトラックス、EVピックアップや自動運転技術を出展へ…人とくるまのテクノロジー展2026

いすゞ自動車とUDトラックスは5月19日、「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展すると発表した。

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横浜会場はパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で5月27日（水）～29日（金）、名古屋会場はアイチ スカイ エキスポ（愛知県常滑市）で6月17日（水）～19日（金）にそれぞれ開催される。昨年に続き、両ブランドの先進技術と社会課題に対するソリューションを紹介する。

BEVピックアップトラック『D-MAX EV』を出展する。電動化による環境負荷低減と商用利用に求められる実用性を両立するモデルとして紹介し、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを提案する。

2026年型『クオン』／『ギガ』（トラクター系）に搭載したGH11エンジンと最新ESCOTを展示する。燃費性能や走行性能、ドライバーの快適性向上に貢献するパワートレイン技術を紹介する。

いすゞグループが推進するマルチパスウェイ（全方位）での取り組みを紹介する。バッテリー交換式EVコンセプトや多様な燃料に対応するエンジン技術などを通じ、持続可能な物流・交通インフラの実現に向けた方向性を示す。

交通事故死傷ゼロ社会の実現を目指した安全支援技術や、商用車データを活用した物流DX推進のためのコネクテッドサービスを紹介する。自動運転領域では、高速道路・ハブ間輸送や路線バスへの活用を見据えた技術開発の方向性を展示する。

大型トラック・トラクターに採用したドライバーの操舵負荷軽減や走行安定性向上に貢献する技術「UDアクティブステアリング」も紹介する。

名古屋会場限定の主催者企画として、いすゞの大型トラック「ギガ」2025年モデルに新規追加された安全機能を中心に紹介する。自動運転を見据えた開発の方向性と安全技術の高度化への取り組みも提示する。

いすゞグループは、中期経営計画「ISUZU Transformation - Growth to 2030（IX）」において、自動運転ソリューション、コネクテッドサービス、カーボンニュートラルソリューションを新たな事業領域として掲げている。今回の展示では「地球の『運ぶ』を創造する」というパーパス（使命）の実現に向けた技術開発・価値創出を紹介する。

なお、各会場のオンライン展示も実施される。横浜会場は5月19日（火）～6月9日（火）、名古屋会場は6月10日（水）～7月1日（水）の期間で公開される予定だ。