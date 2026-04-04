「すごい世の中になりました」トヨタがアメリカンサイズの『タンドラ』と『ハイランダー』発売、SNSでは驚きの声広がる

トヨタ自動車は、米国工場で生産したピックアップトラック『タンドラ』とSUV『ハイランダー』を日本国内に導入し、4月2日より販売を開始した。このニュースにSNSでは、「すごい世の中になりました」「トヨタさんの勢い、嫌いじゃないぜ」など大きな話題となっている。

【画像】トヨタから輸入販売される『タンドラ』と『ハイランダー』

2025年2月16日に施行された新制度を活用したもので、米国で製造され、米国の安全基準に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組みだ。日米交渉を踏まえて設けられたもので、トヨタはこの制度を活用した米国生産車の日本導入を検討してきた。今回、タンドラとハイランダーの2車種が認定を取得し、販売開始に至った。

まずはトヨタモビリティ東京を通じて4月2日に発売し、全国での発売は今夏以降を予定している。

トヨタ タンドラ 1794 Edition

タンドラは、アメリカンカルチャーを代表するフルサイズピックアップトラックだ。全長5930mm×全幅2030mm×全高1980mmという圧倒的なサイズを誇り、ワイド＆ローなプロポーションが力強さを演出する。フロントには立体的で大型化したグリルを採用し、存在感あるフロントフェイスを形成している。

荷台はアルミと高剛性素材（SMC）による軽量・高耐久設計で、自動開閉できるパワーテールゲートを装備する。

室内には14インチのマルチメディア・タッチスクリーン、12.3インチTFTカラーメーター、本革シートを採用し、上質な空間を演出している。

トヨタ タンドラ 1794 Edition

パワートレーンは3.4リットル V6ツインターボエンジンと10速オートマチックトランスミッションの組み合わせで、低回転域から力強いトルクを発揮する。TNGA-Fラダーフレームの採用により、悪路走破性と静粛性・操縦安定性を両立している。

生産はテキサス工場（TMMTX）が担う。販売グレードは「1794 Edition」の1種類で、価格は1200万円（税込）。全国展開時の月販基準台数は80台を見込む。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

ハイランダーは、3列シートを備えたミッドサイズSUVだ。米国では2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上を販売しており、ファミリー層から高い支持を得ている。2000年から2007年まで、日本では『クルーガー』の車名で販売されていた。

大径タイヤとワイドトレッドにより安定感ある力強いスタンスを表現。大開口グリルとシャープなLEDヘッドランプが堂々としたフロントフェイスを実現している。

室内は7人乗りで、パノラマルーフ、JBLプレミアムサウンドシステム、カラーヘッドアップディスプレイなどの快適装備を採用する。3列目シートをフロアにフラットに収納すると、約870リットルの大容量ラゲージスペースを確保できる。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

パワートレーンは2.5リットル直列4気筒エンジンを使ったシリーズパラレルハイブリッドシステムで、システム最高出力は184kWを発揮する。全車にE-Fourを搭載し、雨天・雪道・高速走行など多様な路面で安定した走りを実現。エコ／ノーマル／スポーツのドライブモードセレクトに加え、凹凸路ではTRAILモードがタイヤの空転を抑えて走行を支援する。

生産はインディアナ工場（TMMI）が担う。販売グレードは「Limited ZR Hybrid」の1種類で、価格は860万円（税込）。全国展開時の月販基準台数は40台を見込む。

タンドラ、ハイランダーの輸入にX（旧Twitter）では、「本当に日本で発売されるんだ。すごい世の中になりました」「トヨタのwebカタログラインナップでタンドラとハイランダーを見ることになるとは...」など、驚きの声が広がっている。

トヨタ タンドラ 1794 Edition

また、「いやーかっこいい」「このアメリカンサイズのデカさにロマンを感じるっていう人が、一定数は居る」「タンドラ欲しいなあ」「右ハンドルで3列シートのハイランダーは意外と売れそうな気が」「なにげに需要があるような気がする。 タンドラだってクソでかいけど、田舎ならそこまで取り回しに困らないのでは」「意外と日本には金持ちいるからトヨタパワーでタンドラ爆売れするかもしれんな」など、巨大なサイズも含めて高評価のコメントが多く寄せられている。

このほか、「タコマもあるのに、あえてフルサイズのタンドラぶち込んでくるトヨタさんの勢い、嫌いじゃないぜ」「アメ車輸入の特例使って国内メーカーがアメリカで生産した車を輸入するの賢いなと思う」「トヨタさんタンドラの他に米国専用車日本で売ってくれてええんやで 4runnerとか 4runnerとか 4runnerとか」など、さまざまなコメントで大きな賑わいを見せている。