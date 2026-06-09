航続最大230kmの電動アシスト3輪自転車、椿本チエインが初公開へ…BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026

椿本チエインは、事業者向けの電動アシスト付き3輪自転車「LA SI QUE（ラシク）」を6月15日から限定販売すると発表した。

【画像】電動アシスト付き3輪自転車「LA SI QUE（ラシク）」

同社は機械メーカーとして、新事業の一つとして「ビジネスやレジャー、日常使いなど、様々なシーンで荷物を安定して運べる快適な電動アシスト3輪自転車」をコンセプトに、2023年4月にプロトタイプを開発。独自開発の後輪スイング機構により、従来の3輪自転車と比べて重量物を積んだ状態でも安定した走行が可能な小型モビリティとして商品化を進めてきた。

商品化の第一弾として、工場など大規模な敷地内での荷物運搬や、観光地でのシェアリングなど、事業者向けの限定販売（BtoB）からスタートする。「荷物の運搬」と「移動」という2つの課題を同時に解決することを目指している。将来は一般向けの販売（BtoC）も計画している。

最大の特長は、同社独自の後輪スイング機構だ。3輪の安定感と2輪のような自然な操舵性を組み合わせており、段差や傾斜など様々な路面でも滑らかな乗り心地を実現している。

積載性能も高く、自転車の法規制における最大積載重量である30kgに対応。低重心の荷台設計と高い荷台強度を両立している。

航続距離は、業界統一テスト条件に基づく測定で、強モードで60km、エコモードでは230km（いずれも1充電あたり）を達成している。

乗車適応身長は140～190cm。車両重量は31kg（フレームはアルミ製、オプション除く）。サイズは全長1730mm、全幅590mm（オプション除く）。タイヤサイズは前輪20インチ、後輪16インチ。ブレーキは前輪がワイヤーVブレーキ、後輪が油圧ディスクブレーキ（両輪）で、後輪のブレーキロック機構がスタンドの代わりにもなる。充電時間は約4時間で、変速機は内装3段を採用している。

なお、本製品は6月10日から2日間、東京・新宿で開催される「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO2026」に出展予定で、会場では試乗も可能だ。