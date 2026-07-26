eバイクの全国出張修理や24時間ロードサービスも、「MOBIPARK」がアフターサービスを本格展開

プレミアムeバイクブランド「MOBIPARK（モビパーク）」を運営するMOBIPARKは、eバイク（電動アシスト自転車）の購入後サポートを強化する「MOBIPARKアフターサービスプログラム」を、本格展開すると発表した。

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同プログラムは、1年間の製品保証、メンバー登録によるバッテリーおよびタイヤパンク保証の最大2年間への延長、全国出張修理、24時間ロードサービス、自転車保険の案内などを組み合わせた包括的なサポート体制だ。

◆eバイク市場の課題に対応

近年、eバイクは通勤や買い物などの日常の移動手段にとどまらず、趣味やレジャー、都市部での新たなモビリティとしても市場を拡大している。特にデザイン性の高いファットバイクタイプのeバイクは人気を集めている。

一方で、こうした市場はデザインやトレンドが先行する傾向が強く、購入後の点検・修理体制や長期的なサポートが十分とは言えない状況も見受けられる。

MOBIPARKは、eバイクを自動車やオートバイと同様に「長く安心して乗り続けるモビリティ」と位置付け、モビライズグループが自動車ディーラービジネスで培ったアフターサービスや顧客管理のノウハウをeバイク業界へ展開する。

◆4つのカテゴリーでサポート

プログラムは「製品保証サポート」「修理・相談サポート」「ロードサービス」「保険プランの案内」の4つのカテゴリーで構成される。

【保証サポート】

納車後14日間の初期不良保証に加え、1年間の長期保証を提供する。保証対象部品はモーター、コントローラー、トルクセンサー、ディスプレイ、充電器など、走行や操作に関わる主要部品だ。

一般的には消耗品として保証対象外となることが多いタイヤパンクについても、保証期間中1回に限り新品タイヤへの交換に対応する。

【修理・相談サポート】

コールセンターでの受付に加え、提携事業者を通じた全国13拠点のネットワークから出張修理に対応する。

【ロードサービス】

外出先でeバイクが走行できなくなった場合に備え、提携事業者を通じた24時間対応のロードサービスを用意する。

【保険の案内】

「盗難・損壊補償」「傷害・賠償補償」「セット補償」の3つの保険プランを案内する。あんしん少額短期保険株式会社の「自転車保険 ペダルワン」を利用できる。

◆認定中古車制度も視野に

「ITALMOTO（イタルモト）」

「APE RYDER（エイプライダー）」

MOBIPARKはさらに、購入後のメンテナンス履歴や点検履歴を管理する顧客管理体制の構築にも取り組む。将来的には整備・点検履歴を備えた車両を対象とする認定中古車制度の展開も視野に入れ、購入からメンテナンス、買い替えまでを一貫して支える新しいeバイク流通モデルを目指す。

MOBIPARKが取り扱うeバイクブランドは、1952年にイタリアのボローニャで創業した老舗モーターサイクルブランド「ITALMOTO（イタルモト）」と、トルコを拠点とするMJグループが欧米市場向けに展開してきた「APE RYDER（エイプライダー）」の2ブランドだ。

なお、保証内容の適用には条件があり、出張修理・ロードサービスの利用には出張費・輸送費等をユーザーが負担する場合がある。