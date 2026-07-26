ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ファットタイヤの電アシ「eXs Street」、公安の型式認定を取得…14万9800円

電動アシスト自転車 eXs Street
  • 電動アシスト自転車 eXs Street
  • 電動アシスト自転車 eXs Street
  • 電動アシスト自転車 eXs Street
  • 電動アシスト自転車 eXs Street
  • 電動アシスト自転車 eXs Street

大阪市に本社を置くカスタムジャパンが展開する次世代モビリティブランド「eXs（エクス）」は、電動アシスト自転車「eXs Street（エクスストリート）」において、国家公安委員会が定める「型式認定（駆動補助機付自転車）」を正式に取得したと発表した。

【画像】電動アシスト自転車 eXs Street

◆ファットバイクタイプの電動アシスト自転車

電動アシスト自転車 eXs Street電動アシスト自転車 eXs Street

eXs Streetは、極太フレームとファットタイヤを採用したスタイリッシュなデザインが特徴のファットバイクタイプの電動アシスト自転車だ。通勤・通学から週末のお出かけまで、日常の幅広いシーンでの使用を想定している。

折りたたみ収納に対応し、バッテリーを取り外して室内で充電できるほか、サドル内蔵の空気入れを備えるなど、日常使いへの配慮も行き届いている。価格は税込14万9800円。

48V10AHバッテリーを搭載し、約6時間の充電時間で60～80kmを走行することができる。フロントサスペンション、前後ディスクブレーキ、7段変速を搭載している。タイヤサイズは20×4.0インチ、重量は27.1kg。保証期間は1年となっている。

◆型式認定取得の意義

電動アシスト自転車 eXs Street電動アシスト自転車 eXs Street

近年、基準を超えたアシストを持つ改造品や、原動機付自転車でありながら自転車として販売される車両が社会問題となっている。型式認定は、アシスト比率・制動性能などの厳格な審査をクリアした電動アシスト自転車に国家公安委員会が与える公的な認定制度だ。

今回の取得により、防犯登録がスムーズに行えるようになるほか、盗難・紛失時の証明への活用、販売店・修理店でのアフターサービス受け入れの明確化といったメリットが生まれる。なお、認定番号入りシールの車体貼付については現在準備中としている。

◆取扱店・修理提携パートナーを募集

電動アシスト自転車 eXs Street電動アシスト自転車 eXs Street

カスタムジャパンは現在、eXs Streetおよび3年目のロングセラーとなる特定小型原付「eXs 1 TKG」の取扱店・修理提携パートナーを募集している。補修パーツの供給体制やアフターサポートも整備済みとしている。

同社は2005年設立。「ノル人をツクる」をコンセプトに、バイク・自動車・自転車部品の開発・販売および次世代モビリティ事業を展開している。東京モーターサイクルショーにはバイク用トップケースブランド「SHAD（シャッド）」やグローバルタイヤブランド「TIMSUN（ティムソン）」を毎年出展している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eバイク・電動アシスト自転車

国家公安委員会

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews