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HUMMERブランドの電動アシスト折りたたみ自転車が発売、迫力のFATタイヤ採用

20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」
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ジック株式会社は、HUMMERブランドより20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」を8月下旬に発売する。価格は11万8800円だ。

【画像】20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」

◆存在感あるFATタイヤとリンクル塗装フレーム

20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」

最大の特徴は、20×3.0インチのFATタイヤの採用だ。幅広タイヤが安定した走行をサポートするとともに、HUMMERらしい迫力あるスタイルを演出する。

フレームには表面に凹凸のあるリンクル塗装を採用。重厚感のある質感が無骨で力強いデザインを際立たせるほか、キズや汚れが目立ちにくく実用性にも優れる。

◆3モードのアシストと充実した標準装備

20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」

アシストモードは「弱・標準・強」の3段階から選択可能。弱モード時の走行距離は約42kmで、日常の通勤・通学からアウトドアまで幅広く対応する。

標準装備として前後ディスクブレーキ、前後フルフェンダー、LEDヘッドライトを搭載。変速機にはSHIMANO Tourney 6段変速を採用する。

工具不要で折りたためる設計で、折りたたみ時のサイズは約910×710×440mm（長さ×高さ×幅）。車載や室内保管にも対応する。

◆主な仕様は

20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」20インチ電動アシスト折りたたみ自転車「HUMMER E-FAT206」

フレームはスチール製で、車体重量は約24.5kg（ペダル・スタンドを除く）。バッテリーは7.8Ahの充電式リチウムイオンバッテリーを採用し、充電時間は約6時間。バッテリー寿命は約600回（使用状況や保管環境により異なる）。電源はAC100～240Vに対応する。BAA安全基準適合車。

カラーはジェットブラック、ラヴァオレンジ、オリーブコマンドの3色を用意。オプションとして専用リアキャリアも設定される。

《森脇稔》

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