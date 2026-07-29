ダイハツ、「e-SMART HYBRID」搭載K-VISIONなど16台出展…GIIAS2026

ダイハツ工業のインドネシア現地法人アストラ・ダイハツ・モーターは、7月29日から8月9日までジャカルタで開催される「ガイキンド インドネシア国際オートショー2026（GIIAS2026）」に出展する。

【画像】ダイハツの出展車両

出展テーマは「Karena Kamu Ada, Semua Jadi Mudah（あなたのために、毎日をもっと快適に）」で、カーライフを購入から利用、乗り換えまでより身近にしたい考えを示す。

DAIHATSU ミゼットX

会場では16台の展示車両とサービスを通じ、現在から未来に向けた取り組みを発信する。軽自動車専用「e-SMART HYBRID」を搭載したコンセプトカー「K-VISION」や、1960年代にインドネシアへ輸出され「ベモ」として親しまれてきた軽三輪「ミゼット」の発明精神を受け継ぐコンセプトカー「ミゼットＸ」を披露する。

ダイハツ K-OPEN ランニングプロト

また、2026年2月に日本で発売した電気自動車「e-アトレー」に加え、インドネシアでも販売しているコンパクトSUV「ロッキー」のハイブリッドモデルを展示する。さらに、Japan Mobility Show2025で好評だった「K-OPEN ランニングプロト」をGIIAS向けに演出して見せる。

現地のエコカー基準である「LCGC（Low Cost Green Car）」に適合した車両や、GIIASで発売予定の7人乗りAセグメントMPV「シグラ」の一部改良モデル、コンパクトSUV「テリオス」の特別仕様車も用意する。

ダイハツは、マルチパスウェイの考え方に基づきインドネシア向けの多様な選択肢を提案し、低炭素社会の実現に向けた取り組みを進めるとしている。あわせて、アセアンを中心とした地域の生活に寄り添う良品廉価なクルマづくりや、インドネシアの自動車産業の発展と人材育成への貢献も掲げた。