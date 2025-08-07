日産『エクストレイル e-POWER』、338馬力デュアルモーターの「e-4ORCE」をインドネシア投入

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産自動車は、「インドネシアモーターショー（GIIAS）2025」で、『エクストレイル e-POWER with e-4ORCE』を発表した。この最新の電動SUVは、今年の日産ブースの目玉となった。

2001年のデビュー以来、『エクストレイル』はインドネシアのSUVファンにとってのベンチマークであり続け、6万台以上を販売している。GIIAS 2025で、日産は最新の進化形であるエクストレイル e-POWER with e-4ORCEを紹介した。これは同クラス初のプレミアム電動全輪駆動SUVになる。

このモデルの中核となるのは、外部充電を必要とせずに完全な電気駆動体験を提供する独自のe-POWER技術。先進的なe-4ORCE全輪駆動システムと組み合わせることで、エクストレイルは最大338psを発生するデュアル電気モーターによる確実で瞬時の加速を提供し、0-100km/h加速を7.2秒で実現する。

e-PEDAL 2.0、12.3インチデジタルインストルメントクラスター、12.3インチマルチインフォメーションディスプレイ（MID）、10.8インチヘッドアップディスプレイなどの先進機能により、直感的なコントロールとより接続された運転を確保している。

室内では、アンチグラビティシート、トライゾーンクライメートコントロール、BOSE 9スピーカープレミアムオーディオシステムを備えた静かで洗練されたサンクチュアリを提供し、すべての旅を楽に楽しめるものにしている。快適性を補完するのは、自動ブレーキ、ブラインドスポット警告、インテリジェントクルーズコントロールを含むニッサンセーフティシールド技術で、多様な運転条件下で安全性を追求している。

