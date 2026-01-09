ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「売られた喧嘩は買う」と豊田会長、トヨタ自動車の三番勝負…東京オートサロン2026

トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタGR GT3（東京オートサロン2026）
  • トヨタGR GT（東京オートサロン2026）
  • 社内抗争？ 向かって左から豊田会長、佐藤社長、中嶋副社長

トヨタは喧嘩三番勝負！　トヨタ自動車のモータースポーツ部門、トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、1月9～11日に千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展。9日のプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇した。

【画像全8枚】

TGRの展示テーマは「喧嘩三番勝負」だ。新春早々おだやかでないが、「親子喧嘩」、「社内抗争勃発」、「カスタム対決」を幕張メッセで展開する。「売られた喧嘩なら買いますよ」と豊田会長は不敵に笑う。

親子喧嘩はトヨタ自動車vsダイハツ工業。近年、いい話のなかったダイハツは2026年に巻き返しを図る。ダイハツが誇る“ミッドシップ2シーター”、軽自動車の『ハイゼット・トラック』のカスタマイズ勝負をダイハツがトヨタに挑んだ。「こういうときこそ」と意気に感じた豊田会長が勝負を受けて立ち、TGR、ダイハツそれぞれハイゼット・ベース（トヨタはダイハツからOEM供給されるピクシス・トラック）のカスタムカーを展示した。勝負は会場での来場者による投票で決まる！

社内抗争で豊田会長に敵対するのは中嶋裕樹副社長だ。「モリゾウなしでいい車を作れる、という人は社内にいっぱいいる」と中嶋副社長。これはトヨタ自動車のモータースポーツ活動が、トヨタ・レーシング、GAZOOレーシング、TGRR（トヨタガズールーキーレーシング）に再編されたことに伴うもの。

トヨタ・レーシング会長を兼務する中嶋副社長が、モリゾウ肝入りのGAZOOレーシングに対抗心を燃やす。そして「2026年のルマン24時間耐久レースで優勝する」とぶち上げた。

なお、トヨタのモータースポーツ活動は再編されたが、ブースの名称や掲示されるロゴは「トヨタGAZOOレーシング」のままだった。再編発表のスケジュールが東京オートサロン2026の準備に間に合わなかったわけだ。

カスタム対決は、記者会見の時点では発表前。中嶋副社長が口を滑らしたが、どうやら『カムリ』のカスタム対決らしい。現在、カムリは日本市場で販売されていないが、2026年からアメリカ製を販売することになっている。豊田会長と中島副社長は、サングラスをかけ、さらにボクシンググローブをはめてポーズを決めた。

●展示車両

ブースでは、TGRの新たなフラッグシップモデル、『GR GT』と「GR GT3」をはじめ、車両やパーツなどを展示する。GR GT、GR GT3においてトヨタで初めて採用した、オールアルミニウム骨格も見ることができる。また、現在開発中の『GRヤリス』特別仕様車の「GR Yaris MORIZO RR」、「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」などを展示している。

●GRヘリテージパーツ

GRヘリテージパーツからは、A80『スープラ』用ダッシュボードの試作品を展示。そのほか、2026年5月発売予定の「AE86」用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド／シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定している復刻部品を出展している。

●GRパーツ

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、車のポテンシャルを引き出した走りを楽しめる新商品、「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を展示。今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示なども見られる。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタGAZOOレーシング

東京オートサロン2026

トヨタ自動車

ダイハツ工業

ダイハツ ハイゼット

トヨタ カムリ

軽自動車

トラック

セダン

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES