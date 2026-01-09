「売られた喧嘩は買う」と豊田会長、トヨタ自動車の三番勝負…東京オートサロン2026

トヨタは喧嘩三番勝負！ トヨタ自動車のモータースポーツ部門、トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、1月9～11日に千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展。9日のプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇した。

【画像全8枚】

TGRの展示テーマは「喧嘩三番勝負」だ。新春早々おだやかでないが、「親子喧嘩」、「社内抗争勃発」、「カスタム対決」を幕張メッセで展開する。「売られた喧嘩なら買いますよ」と豊田会長は不敵に笑う。

親子喧嘩はトヨタ自動車vsダイハツ工業。近年、いい話のなかったダイハツは2026年に巻き返しを図る。ダイハツが誇る“ミッドシップ2シーター”、軽自動車の『ハイゼット・トラック』のカスタマイズ勝負をダイハツがトヨタに挑んだ。「こういうときこそ」と意気に感じた豊田会長が勝負を受けて立ち、TGR、ダイハツそれぞれハイゼット・ベース（トヨタはダイハツからOEM供給されるピクシス・トラック）のカスタムカーを展示した。勝負は会場での来場者による投票で決まる！

社内抗争で豊田会長に敵対するのは中嶋裕樹副社長だ。「モリゾウなしでいい車を作れる、という人は社内にいっぱいいる」と中嶋副社長。これはトヨタ自動車のモータースポーツ活動が、トヨタ・レーシング、GAZOOレーシング、TGRR（トヨタガズールーキーレーシング）に再編されたことに伴うもの。

トヨタ・レーシング会長を兼務する中嶋副社長が、モリゾウ肝入りのGAZOOレーシングに対抗心を燃やす。そして「2026年のルマン24時間耐久レースで優勝する」とぶち上げた。

なお、トヨタのモータースポーツ活動は再編されたが、ブースの名称や掲示されるロゴは「トヨタGAZOOレーシング」のままだった。再編発表のスケジュールが東京オートサロン2026の準備に間に合わなかったわけだ。

カスタム対決は、記者会見の時点では発表前。中嶋副社長が口を滑らしたが、どうやら『カムリ』のカスタム対決らしい。現在、カムリは日本市場で販売されていないが、2026年からアメリカ製を販売することになっている。豊田会長と中島副社長は、サングラスをかけ、さらにボクシンググローブをはめてポーズを決めた。

●展示車両

ブースでは、TGRの新たなフラッグシップモデル、『GR GT』と「GR GT3」をはじめ、車両やパーツなどを展示する。GR GT、GR GT3においてトヨタで初めて採用した、オールアルミニウム骨格も見ることができる。また、現在開発中の『GRヤリス』特別仕様車の「GR Yaris MORIZO RR」、「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」などを展示している。

●GRヘリテージパーツ

GRヘリテージパーツからは、A80『スープラ』用ダッシュボードの試作品を展示。そのほか、2026年5月発売予定の「AE86」用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド／シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定している復刻部品を出展している。

●GRパーツ

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、車のポテンシャルを引き出した走りを楽しめる新商品、「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を展示。今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示なども見られる。