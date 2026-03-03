ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

超ラグジュアリーな空間で商談を、日本初の「マイバッハラウンジ」神戸にオープン

メルセデス・ベンツ日本とシュテルン神戸中央は3月3日、日本初となる「メルセデス・マイバッハ」専用の展示およびコンサルティングスペース「Maybachラウンジ」をメルセデス・ベンツ神戸中央にオープンした。

Maybachラウンジは、ショールーム内に設けられたマイバッハ専用の特別な空間で、面積は約30平方メートル。マイバッハの哲学である「究極のラグジュアリー体験」を空間として具現化し、上質でプライベートな時間を提供する。

ラウンジ全体には、ブランドの優雅さと洗練性を象徴する要素が随所に取り入れられている。高品質な家具や厳選された素材、特別な照明など、マイバッハならではの優雅で洗練されたデザインが施されており、クラフトマンシップと上質感を随所に反映している。

専門のトレーニングを受けた「Maybachエキスパート」がブランドの世界観や商品の魅力を伝え、顧客一人ひとりに寄り添った丁寧なコンサルテーションを行う。デジタルツールやマイバッハ専用の内装・外装サンプルを活用し、素材の質感や仕上がりを直感的に確認できる。単に「車を見る場所」ではなく、ゆったりと過ごせる滞在体験を提供する。

メルセデス・ベンツ神戸中央には、Maybachラウンジに加え、特別仕様装備「MANUFAKTUR」のコンサルティングを行える「MANUFAKTURラウンジ」と、メルセデス・マイバッハ、メルセデスAMG、『Gクラス』のそれぞれの世界観と最新情報を体験できるショールームフォーマットを採用している。

今後、Maybachラウンジは東京・名古屋・神戸・福岡の計4か所に開設予定で、国内2拠点目はメルセデス・ベンツ福岡東に2026年4月オープンする予定だ。

140周年を迎えるメルセデスベンツは、2026年1月29日の新型『Sクラス』発表を皮切りに、歴史上最大規模の製品投入を進めている。3台の新型Sクラスが世界140か所を巡る旅に出ており、各地でブランドが誇るテクノロジー、歴史、パイオニア精神などを象徴的に紹介している。

