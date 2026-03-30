メルセデス・マイバッハSクラス、史上最大の改良で究極のラグジュアリーを追求

メルセデスベンツは、メルセデス・マイバッハ『Sクラス』の改良新型を欧州で発表した。史上最大規模の改良を実施し、ラグジュアリー性能をさらに高次元へと引き上げたという。

【画像】メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

外観では、拡大されたラジエーターグリルが存在感を強調。グリル周囲やマイバッハのワードマーク、Cピラーエンブレムなどにイルミネーション機能を採用し、アプローチ時の演出性を高めた。ダブルスターヘッドランプ内にはローズゴールドのアクセントを配し、宝飾品のような繊細さを表現している。V12モデルには専用エンブレムがグリルに装着される。

サイドシルには専用プロジェクターを内蔵し、乗降時にマイバッハのワードマークを地面に投影する機能を新設定。リアでは、テールランプがフロントのスターモチーフと呼応するデザインとなり、ツートーンのハンドルストリップはクロームとハイグロスブラックに分割された。

後席には、オプションで自動コンフォートドアを初採用。ボタン操作またはMBUXディスプレイでの操作により、ドアが自動的に開閉する機能で、後席への乗降をより優雅な儀式へと昇華させている。

メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

インテリアは、ステアリングホイールからセンターコンソールまで全面的に刷新された。センターコンソールには充電機能付きの改良型スマートフォンクレードルを装備し、オープンポアオーク材やアンバーブラウンのヘリンボーン柄など、上質な仕上げのトリムエレメントで縁取られている。

メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

後席のセンターコンソールには、ロッベ&ベルキング製シルバープレートシャンパンフルート専用ホルダーを2つ新設。2002年以来オプション設定されているこのフルートは、走行中でも安定して保持される。リアアームレスト後方には10リットル容量の冷蔵コンパートメントを配置し、シャンパンを最適温度で保管できる。

メルセデス・マイバッハSクラスとして初めて、レザーフリー内装をオプション設定。「ストーミーグレー」配色では、エンボス加工を施したARTICO人工レザーと、リネンとリサイクルポリエステルを混紡した高級テキスタイル「ミルヴィル」を組み合わせた。ディープホワイトのパイピングとオープンキルトのダイヤモンドステッチがドアパネルまで連続し、従来のレザーコレクションと同等の美観、快適性、耐久性を実現している。

アクティブアンビエントライティングは199個のLEDを使用し、10の色世界と64の個別選択可能な色を提供。マイバッハ専用のローズゴールドホワイトとアメジストグローを含む。照明は音声コマンド、空調調整、運転支援システムの作動に応じて変化する。新色のビーチブラウンがインテリアカラーに追加された。

メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

パワートレインは大幅に再設計され、将来の排出ガス規制に対応。欧州などの市場では、メルセデス・マイバッハS680に8気筒エンジン(M177 Evo)の最新進化版を搭載し、450kW+17kWと850Nm+205Nmを発生。現行の12気筒ユニットと同等の性能を実現した。技術的アップグレードとマイルドハイブリッド技術(ISG 2.0)により、俊敏でリニアなパワーデリバリーと効率的なエネルギー回生を両立。2本のランチェスターバランスシャフトが卓越した精緻性を提供する。一部市場では、S680に引き続き450kWのV12エンジン(M279)を設定。

メルセデス・マイバッハS580では、強化されたV8エンジンが395kW+17kWと750Nm+205Nmを発生する。

メルセデス・マイバッハS580eでは、改良された6気筒ガソリンエンジン(M256 Evo)がより即応性を高め、確実で静粛な走行体験を提供。純電動走行距離は約100kmで、部分負荷時のトルク増加により電動での中間加速が強化された。より強力な電動補助コンプレッサー、吸排気ポートを改良した最適化シリンダーヘッド、適合された吸気カムシャフトがこれらの改善を支える。燃焼プロセスと排気後処理のさらなる最適化、優れた遮音・防振性能のための断熱強化が、静粛で落ち着いた特性に貢献している。プラグインハイブリッド仕様は一部市場で提供される。

追加の断熱対策により、騒音と振動の抑制がさらに強化された。その結果、メルセデス・マイバッハSクラスは、静粛性、効率性、余裕あるパワーを調和させた、さらに洗練された走行体験を提供。DYNAMIC SELECT内の専用MAYBACHモードが、最高の乗り心地を追求して設計されている。

第4世代MBUXは、知性、明瞭性、個人的な洗練性をもって車内体験を再構築。標準装備のMBUXスーパースクリーンは、36.6cmと31.2cmのセンターディスプレイとパッセンジャーディスプレイを1枚のガラスの下に統合し、そこから31.2cmのインストルメントクラスターが彫刻的な存在感をもって立ち上がる。3Dバージョンも選択可能だ。

マイバッハ仕様では、ディスプレイデザインが現代工芸の対象となる。ダイヤルはローズゴールドに輝き、ガラスのような精緻なジュエリーのように光を放つ。2つのリングの間にはゴールドカラーのマイバッハエンブレムが配され、細部へのこだわりを示す。その背後には、ゴールド、ローズゴールド、ブラックの繊細なテクスチャー背景が、シグネチャーアンビエントライティングのローズゴールドホワイトを反映している。

メルセデスマイバッハ『Sクラス』改良新型

後席には31.3cm(13.1インチ)のディスプレイが2つ設置され、それぞれ新設計の個別設定可能なリモコンと組み合わされる。空調、ブラインド、後席エンターテインメントを直感的に操作できる。マイバッハUIカラースキームが両画面とリモコンに展開される。統合カメラによりビデオ通話が可能となり、移動中の快適性と生産性が向上した。

MBUX仮想アシスタントは、マイクロソフトやグーグルを含むパートナーの人工知能を活用し、ChatGPT 4o、マイクロソフトBing検索、グーグルGeminiなどを利用して複雑な対話を行い、以前のやり取りを記憶する。MBUXゼロレイヤー上に「生きている」アバターとして表示され、メルセデスベンツのスターが専用ローズゴールド仕上げで表現される。

拡張されたゼロレイヤーでは、ユーザーが希望に応じてアプリを配置・グループ化でき、独自のパーソナルインターフェースを作成できる。メルセデス・ベンツインテリジェントクラウドに接続されたMB.OSは、エンターテインメントと運転支援システムを含む重要な車両機能の定期的なOTAアップデートを提供し、メルセデス・マイバッハSクラスを革新の最前線に保つ。

MANUFAKTURは、職人技と真の創造的自由が出会うパーソナライゼーションの領域を提供。ポートフォリオは、精緻な塗装仕上げ、洗練されたインテリア素材、細部まで手作業で仕上げられたディテールにわたる。ほぼすべてのSクラスがMANUFAKTUR仕様でアトリエを離れ、通常3つのパーソナライズ要素がその最終的な個性を形作る。

メルセデス・マイバッハSクラスには、150色以上のエクステリア塗装と400色以上のインテリアカラーのパレットが用意される。2つの新しいMANUFAKTUR色が追加され、ガラスフレーククリアコートが星屑のように光を散乱させるブラックスパークリング仕上げと、静かな威厳を放つサテン調のヴェルデシルバーマグノが含まれる。

さらなるアクセントを求める顧客には、21インチMANUFAKTUR鍛造マルチスポークホイールがゴールドのタッチを加え、Sクラスの優雅なエレガンスを強調する。インテリアでは、タバコ/ブラック、カーマインレッド/ブラック、レイクグリーン/ブラック、コーンイエロー/ブラックの4つの新しいMANUFAKTURカラーコンビネーションが追加された。それぞれにシグネチャーのマイバッハグラフィックが組み合わされ、連結した円が象徴的なマイバッハトライアングルを形成し、職人技による排他性の雰囲気を創出している。

MANUFAKTUR Made to Measureプログラムでは、メルセデス・マイバッハがパーソナライゼーションを超えて真のビスポーク創造の領域へと進む。この新プログラムは、事前に検証された選択肢の並外れたスペクトラムを解放し、それぞれの実現可能性が即座に評価される。顧客は、数百の歴史的メルセデスベンツおよびマイバッハ塗装色、広範なレザーオプションライブラリ、事実上無限の装飾ステッチの色合いから選択でき、個人の好みに合わせた追加のインテリア仕上げで補完される。そして、この寛大なポートフォリオを超えるビジョンについても、MANUFAKTUR Made to Measureの専門家が細心の注意を払って1対1で実現する準備が整っている。

すべてのMANUFAKTUR Made to Measureの旅は、真にパーソナルな対話から始まる。自宅、ディーラー、またはMade to Measureスタジオの洗練された雰囲気の中で、各セッションは完全に顧客の条件で展開される。

新しいビジュアライザーにより、この体験はさらに没入的になる。顧客のマイバッハが画面上に生きたキャンバスとして現れ、選択した色合い、素材、パーソナライズされたディテールで飾られ、一針も筆も加えられる前に鮮やかに命を吹き込まれる。