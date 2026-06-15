「この色好きだわ」トヨタ『GR86』の新色“サンダー”に高評価、SNSでは「日本でも出るよね？」と期待の声

トヨタ自動車は、スポーツカー『GR86』の2027年モデルを米カリフォルニア州ベイエリアで開催されたカーイベント「フューエルフェスト」で初公開した。これを受けSNS上では「この色好きだわ」「純粋にカッコいい」など高評価の声が多く上がっている。

【画像】トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

GAZOO Racingチームが手がけた今回の改良では、操縦性・利便性・快適性の向上に重点が置かれた。スロットルの制御が見直され、アクセル操作に対するトルクの出方がよりスムーズで線形に近い特性となった。また、4速と5速の間のシフターインターロックの面取り幅を約0.02インチ（約0.5mm）広げることで、5速から4速へのシフトダウン時のフィーリングも改善されている。

外装には新色「サンダー」が追加された。光の当たり方によって表情が変わるソリッドグレーで、GR86の彫刻的なボディラインを際立たせる。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

内装では、新たに「コックピットレッド」インテリアが設定された。ブラックのウルトラスエードとレッドレザーのサイドボルスター、レッドのフロアマットとドアアクセントを組み合わせた仕様だ。ブラックインテリアも引き続き設定される。プレミアムグレードにはスイッチ類やシフトレバーにキャストアイアンブラック仕上げが採用され、統一感のある室内空間を演出する。

車両重量は6速マニュアルのベースグレードで2811ポンド（約1275kg）、オートマチックで2851ポンド（約1293kg）と軽量を維持。アルミ製フード・フロントフェンダー・ルーフパネルの採用や、先代比で約6ポンド（約2.7kg）軽量化されたシートなどが軽量化に貢献している。

2027年モデルのGR86は、今夏に米国のトヨタディーラーへの到着が予定されている。日本での展開については未発表。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

これに対しX（旧Twitter）上では、「この色好きだわ」「エアログレーみたいな色出してきた」「純粋にカッコいい」など、新色のサンダーに対し高評価の声が多く見られた。また、「やっぱり売れているんだね～」「限定車も出るかな」など年次改良で新たなアップデートが加えられることに期待の声も見られた。

また、「新色ってことは既存色のどれかが消されるってこと？」「日本でも出るよね？」など、日本仕様への新色追加に関心を持つ様子も見られた。