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カワサキの400ccクルーザー『エリミネーター』2027年モデル発売、SE・プラザエディションも…85万8000円から

ELIMINATOR PLAZA EDITION（キャンディエメラルドグリーン）
  • ELIMINATOR PLAZA EDITION（キャンディエメラルドグリーン）
  • ELIMINATOR SE（メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー）
  • ELIMINATOR SE（メタリックブルーイッシュグリーン）
  • ELIMINATOR（エボニー）
  • ELIMINATOR（パールロボティックホワイト）
  • ELIMINATOR PLAZA EDITION（キャンディエメラルドグリーン）
  • ELIMINATOR SE（メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー）
  • ELIMINATOR SE（メタリックブルーイッシュグリーン）

カワサキモータースジャパンは、ストリートクルーザーモデルのカワサキ『エリミネーター』シリーズの2027年モデルを、7月18日より発売する。

【画像】カワサキ『エリミネーター』2027年モデル

『エリミネーター』は、独自のロー＆ロングフォルムが特徴のクルーザーモデル。タンクからテールにかけて水平基調の造形が採用され、カワサキのミドルクラスでトップクラスに低いシートが用意されている。

エンジンは398cc並列2気筒で、低速域での豊かなトルクによる扱いやすさと、高速走行時の力強いパワーを両立。コンパクトな丸形オールデジタル液晶インストゥルメントパネルとETC2.0車載器キットが標準装備されている。2026年モデルではカラー＆グラフィックが変更されている。

ELIMINATOR SE（メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー）ELIMINATOR SE（メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー）

『エリミネーター SE』には、スタイリッシュなデザインのヘッドライトカウル、ミツバサンコーワ製GPS対応型前後ドライブレコーダー、USB Type-C電源ソケットが装備されている。ツートーンのシートレザーやフロントフォークブーツも採用され、よりワイルドな雰囲気が演出されている。こちらも2026年モデルでカラー＆グラフィックが変更されている。

『エリミネーター プラザエディション』は、キャンディエメラルドグリーンの専用カラーが設定されたグレード。ミツバサンコーワ製GPS対応型前後ドライブレコーダーとUSB Type-C電源ソケットが装備されており、安心と利便性が高められている。販売はカワサキプラザ（全国96店舗）のみとなる。

ELIMINATOR（パールロボティックホワイト）ELIMINATOR（パールロボティックホワイト）

カラーラインアップは、エリミネーターがエボニーとパールロボティックホワイトの2色、エリミネーター SEがメタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニーとメタリックブルーイッシュグリーンの2色、エリミネーター プラザエディションがキャンディエメラルドグリーンの1色。

メーカー希望小売価格（税込み）は、エリミネーターが85万8000円、エリミネーター SEが95万7000円、エリミネーター プラザエディションが91万3000円。なお、全グレードともABS装着車となっている。

《ヤマブキデザイン》

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