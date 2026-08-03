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カワサキのライトウェイトスポーツ『Ninja 250/400』に新カラー登場、9月5日発売へ

カワサキ Ninja 400（左）とNinja 250（右）2027年モデル
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  • カワサキ Ninja 250 2027年モデル
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カワサキモータースジャパンは、ライトウェイトスポーツモデル『Ninja 250』と『Ninja 400』の2027年モデルを、9月5日に発売すると発表した。新たなカラー＆グラフィックを採用している。

【画像】カワサキ Ninja 400とNinja 250の2027年モデル

◆軽量・高性能を両立した「Ninja 250」

Ninja 250は、シャープなスタイリングと軽量・高性能を両立したスポーツモデルだ。質感の高いボディワーク、力強いエンジン、軽く扱いやすいハンドリングが特徴で、ライダーの経験やスキルに応じたライディングを楽しめる。

カワサキ Ninja 250 2027年モデルカワサキ Ninja 250 2027年モデル

ライディングポジションはスポーティながらもやや直立気味に設定されており、シティランからツーリングまで幅広い用途に対応する。アシスト＆スリッパークラッチ、LEDヘッドライトユニット、ギヤポジションインジケーターを標準装備する。

従来モデルからの主な変更点はカラー＆グラフィックの変更のみ。設定カラーは「パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー」の1色。メーカー希望小売価格は72万6000円。

◆ミドルクラス・ハイパフォーマンススポーツ「Ninja 400」

Ninja 400は、カワサキがミドルクラスで提案するハイパフォーマンススポーツモデルだ。排気量398ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンを軽量トレリスフレームに搭載し、低中速域から生み出されるトルクによる爽快な加速が特徴となっている。

カワサキ Ninja 400 2027年モデルカワサキ Ninja 400 2027年モデル

Φ41mmの大径フロントフォーク、ラジアルタイヤ、LEDヘッドライトユニット、アルマイト仕上げのフォークキャップを採用。アップライトなライディングポジションにより、ツーリングからスポーツ走行まで幅広いシーンに対応する。

従来モデルからの主な変更点はカラー＆グラフィックの変更のみ。設定カラーは「メタリックカーボングレー×エボニー」の1色。メーカー希望小売価格は81万4000円。

両モデルとも生産はカワサキモータースの海外工場であるKawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd.（KMT）が担当し、日本向けに製造される。また、二輪車リサイクル対象車両であり、価格にはリサイクル費用が含まれる。

販売はカワサキ正規取扱店およびカワサキプラザで行われる。

カワサキ Ninja 400（左）とNinja 250（右）2027年モデルカワサキ Ninja 400（左）とNinja 250（右）2027年モデル
《レスポンス編集部》

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