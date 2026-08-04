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カワサキのスーパーネイキッド『Z250』『Z400』2027年モデル発売へ、新カラー採用

カワサキ Z400 2027年モデル
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カワサキモータースジャパンは、スーパーネイキッドモデル『Z250』と『Z400』の2027年モデルを9月5日に発売すると発表した。従来モデルからの主な変更点はカラー＆グラフィックの変更だ。

【画像】カワサキ『Z250』『Z400』の2027年モデル

メーカー希望小売価格はZ250が70万4000円、Z400が77万円。販売はカワサキ正規取扱店およびカワサキプラザを通じて行う。

◆Z250

カワサキ Z250 2027年モデルカワサキ Z250 2027年モデル

Z250は248ccのパラレルツインエンジンを搭載するスーパーネイキッドモデルだ。全回転域で優れたスロットルレスポンスとパワーフィーリングを発揮する。

車体には軽量かつ高剛性のトレリスフレームを採用。インナーチューブ径φ41mmのフロントサスペンションと組み合わせることで、軽快で自然なハンドリングと走行安定性を実現している。

デザインはZシリーズ共通の「Sugomi」コンセプトを継承し、アグレッシブかつ俊敏なイメージを表現。カラーは「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック」の1色を設定する。

◆Z400

カワサキ Z400 2027年モデルカワサキ Z400 2027年モデル

Z400は398cc水冷並列2気筒エンジンを搭載するミドルクラスのスーパーネイキッドモデルだ。低回転域からの力強いトルクとスムーズな吹け上がりが特徴で、ビギナーからベテランまで扱いやすいエンジン特性を実現している。

軽量なトレリスフレームにより俊敏なハンドリング性能を確保。フロントを低く構えた躍動的なスタイリングは「Sugomi」デザインを継承し、ライディングパフォーマンスを予感させるシルエットを形成している。

カラーは「エボニー×メタリックカーボングレー」の1色を設定する。

カワサキ Z400 2027年モデルカワサキ Z400 2027年モデル

両モデルともカワサキモータースの海外工場「Kawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd.（KMT）」で日本向けに生産される。ABS（アンチロックブレーキシステム）を標準装備し、二輪車リサイクル対象車両となっている。

《レスポンス編集部》

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